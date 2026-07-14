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妻子暗中在丈夫座車裝GPS定位追蹤器挨告 判刑結果曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

陳姓夫妻離婚前，陳妻在丈夫座車裝設GPS定位追蹤器被發現。彰化地方法院審結，依犯非公務機關非法蒐集個人資料罪，判處陳妻有期徒刑3月，緩刑兩年。

判決書指出，陳男去年5月底在自己座車上發現一枚GPS定位追蹤器，立刻以通訊軟體LINE聯絡妻子，陳妻坦承是她裝置的。陳男報警處理，經調查發現陳妻去年4月到丈夫車子上裝置GPS定位追蹤品，把丈夫非公開的活動地點與軌跡傳到她的手機應用軟體。

彰化地院審酌，陳妻思以理性方式與丈夫討論關於子女照顧、探訪事宜，反擅自在丈夫所有、使用的車輛上裝置GPS，非法蒐集車輛所在位置、移動方向等非公開社會活動，致陳男隱私權受損，所為實有可議。

惟考量陳妻沒前科，素行尚佳，犯後坦承犯行，並與陳男達成調解並依約給付完畢調解金額，犯後態度尚可，及參見犯罪手段、侵害陳男隱私權的程度，暨自述智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化縣一對夫妻疑失和，妻子暗中在丈夫座車裝GPS定位追蹤器，被地方法院依犯非公務機關非法蒐集個人資料罪，判處有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一對夫妻疑失和，妻子暗中在丈夫座車裝GPS定位追蹤器，被地方法院依犯非公務機關非法蒐集個人資料罪，判處有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影

妻子 丈夫 離婚 婚姻

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