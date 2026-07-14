聽新聞
0:00 / 0:00

涉偽造罷免書遭判1年6月 藍營宜蘭黨部主委林明昌：絕對上訴到底

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌原定明天卸任，轉任國民黨中央政策會副執行長，但交接前夕發生去年大罷免偽造文書判決結果。宜蘭地方法院今天針對其涉入民進黨立委陳俊宇罷免提議書偽造案宣判，依偽造私文書等罪判處有期徒刑1年6月，且未宣告緩刑，引發地方政壇關注。

宜蘭地院認定，林明昌涉及罷免提議書不實案件，構成偽造私文書等罪責，因此判處有期徒刑1年6月，由於林明昌即將轉任黨中央職務，此案判決也為人事交接引發關注。

面對一審判決結果，林明昌發表3點聲明表示，自己並未犯下任何錯誤，也未從事不法行為，因此無法接受認罪。他強調，從未有違法意圖或行動，對判決深感遺憾與不服，並質疑重要證據未被採納，將提出上訴捍衛清白，盼透過二審還原真相。

林明昌說，在連署期間，他曾多次透過通訊軟體要求同仁「依法辦理」、「絕不能違法」，甚至還多次告訴幹部，「自己寧可不當主委，也不能讓大家做違法的事」。

他表示，第一次送件時他人在國外，得知相關作業後，即要求所有程序必須依法進行，因此後續才會重新進行連署，希望所有程序符合規定；第二次送件時自己仍在國外，未參與實際送件作業，從未要求任何人偽造連署資料或從事任何違法行為，也未曾指示同仁違法辦理罷免連署。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌涉入民進黨立委陳俊宇罷免提議書偽造案宣判，依偽造私文書等罪判處有期徒刑1年6月。聯合報系資料照
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌涉入民進黨立委陳俊宇罷免提議書偽造案宣判，依偽造私文書等罪判處有期徒刑1年6月。聯合報系資料照

罷免 宜蘭 陳俊宇

延伸閱讀

涉幽靈連署罷免 國民黨宜蘭主委林明昌判刑1年半

竹北天坑案新竹縣長楊文科一審判無罪 藍綠白回應一次看

竹北天坑案…建商判刑 楊文科一審無罪

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年6月

相關新聞

橄欖油摻芥花油牟暴利 油商遭訴

融琦國際與源樂國際公司涉以低價芥花油混充進口橄欖油，再貼上不實標示偽冒高檔義大利橄欖油出售，不法獲利三七六○萬元，北檢昨依食品安全衛生管理法起訴融琦負責人黃月雪、女兒李正琦、源樂負責人李尚融、司機傅世杰共四人，黃婦與兒子李尚融犯後態度惡劣，各求處五年以上重刑。

影／水質監測公司爆內鬼！工程師竊密售陸企遭逮 涉營業秘密50萬交保

調查局台北市調查處獲報，指開創水資源公司前工程師邵子航，知悉現今環保當道，各大工廠需有汙水監測證明才能營運，竟於離職後竊取公司水質監測系統設備電路圖，找女友當人頭另起爐灶開公司，搶老東家台灣與大陸客戶生意，從中獲利，專案小組今天搜索約談邵子航及女友柯惠珍到案，台北地檢署訊後依營業秘密法諭令卲男50萬交保、柯女20萬交保、均限制出境出海。

妻子暗中在丈夫座車裝GPS定位追蹤器挨告 判刑結果曝

陳姓夫妻離婚前，陳妻在丈夫座車裝設GPS定位追蹤器被發現。彰化地方法院審結，依犯非公務機關非法蒐集個人資料罪，判處陳妻有期徒刑3月，緩刑兩年。

涉偽造罷免書遭判1年6月 藍營宜蘭黨部主委林明昌：絕對上訴到底

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌原定明天卸任，轉任國民黨中央政策會副執行長，但交接前夕發生去年大罷免偽造文書判決結果。宜蘭地方法院今天針對其涉入民進黨立委陳俊宇罷免提議書偽造案宣判，依偽造私文書等罪判處有期徒刑1年6月，且未宣告緩刑，引發地方政壇關注。

車禍肇逃辯稱急著去大號 市場搬運工認錯賠償被判徒刑6月

彰化縣1名男子與人發生機車碰撞事故，兩人均掛彩，男子逕自離開現場，被對方報警指控肇逃。男子辯稱，事故發生時想上大號，先到附近草叢上完，腳不慎沾到糞便就找公廁洗乾淨，回到車禍現場已無人。彰化地方法院審結，念其坦承犯行並賠償對方，判處有期徒刑6月。

Andy、家寧再戰分手錄音檔 YT「眾量級」侵占案辯結8/11宣判

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧一家四口遭檢方依業務侵占、背信、逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。新北地方法院今辯論終結，男女雙方仍聚焦在上次開庭女方丟出的分手錄音檔交鋒。家寧緊咬男方當初在協議時自承「眾量級的YT、FB、IG就歸你」，Andy則反駁女方斷章取義，全案定於下月11日下午宣判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。