車禍肇逃辯稱急著去大號 市場搬運工認錯賠償被判徒刑6月

彰化縣1名男子與人發生機車碰撞事故，兩人均掛彩，男子逕自離開現場，被對方報警指控肇逃。男子辯稱，事故發生時想上大號，先到附近草叢上完，腳不慎沾到糞便就找公廁洗乾淨，回到車禍現場已無人。彰化地方法院審結，念其坦承犯行並賠償對方，判處有期徒刑6月。

起訴書指出，這名男子去年8月在彰化市騎機車，在路口和另一名機車騎士發生碰撞，雙雙人車倒地，男子右側腳踝和足部扭挫傷、兩側手肘與左膝擦挫傷、下背部及髖骨挫傷，對方雙手肘及左手、左髖部、雙膝擦傷，男子沒報警也沒叫救護車，當場逃離。

男子事後坦承與人相撞發生車禍，惟矢口否認有可犯行，辯稱是對方來撞他，當時他想上廁所，騎很慢找廁所，被撞後一時想拉肚子，跑到附近草叢大號約1、20秒，上完回到現場，因腳上沾糞便，他跑到附近一座公廁洗腳，約走10分鐘回車禍現場，對方人車不見也沒員警。

彰檢調查，認為男子辯詞所述經過不合常理，不足採信，警詢時與發生車禍的機車騎士在警詢時互相指訴，又根據車禍路口現場監視器影像暨翻拍照片，認兩人扚有過失傷害罪嫌，男子多一條肇逃罪嫌。

彰化地院審酌，男子肇事後未留現場照護與他發生車禍的機車騎士，逕行騎車離去，實屬不該，惟念犯後已坦承犯行，並達成調解和賠償損害，對已撤告，堪認犯後態度良好，暨考量自述智識程度、從事市場搬貨員、家庭生活、經濟狀況，量處如主文所示之刑。