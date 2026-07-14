新北檢再赴土城警分局 展開第二輪妨害選舉查察分區座談

因應年底地方選舉，新北地檢署檢察長郭永發今年3月間已率隊前往轄區新北市警局11個分局，召開選舉妨害選舉查察分區座談會。為積極了解各分局規劃和部署，充分掌握選區情資，新北檢今天馬不停蹄地再度前往土城警分局，展開第二波妨害選舉查察分區座談。

今天的分區座談由主任檢察官劉文瀚、周欣蓓率領檢察官蔡逸品、陳儀芳、陳佳伶、翁庭誼前往土城警分局召開，以了解掌握各類妨害選舉查察與反賄選宣導相關作為，並宣示檢方嚴正執法、積極查賄的決心。

座談會由土城警分局長沈明義親自主持，會中由偵查隊長王鴻祥報告選情分析、情資蒐報及查賄制暴具體策略等相關作為，接著由兩位主任檢察官針對禮品、餐會、旅遊等類型妨害選舉案件，提出蒐證程序完備的重點，強化假訊息或深偽影音案件的應變作為，以及賄選熱區的佈雷、蒐報和幽靈人口案件等偵查方式。

新北檢提醒各地方公職參選人，切勿利用節日送禮、辦理旅遊等方式從事賄選，檢方就任何妨害選舉、選舉賭盤等案件，不分黨派、族群，一律嚴以偵辦，絕無例外，以確保選舉公平順利舉行。

新北檢馬不停蹄地再度前往土城警分局，展開第二波妨害選舉查察分區座談。圖／新北檢提供