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涉幽靈連署罷免 國民黨宜蘭主委林明昌判刑1年半

中央社／ 宜蘭14日電

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，去年6月間起訴時任國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人。法院審理後，今天判處林明昌1年6月徒刑，其餘被告均獲判緩刑。

宜蘭地檢署表示，林明昌、黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐，下令9名鄉鎮市黨部主任，須於去年1月23日、24日，至黨部會議室集合抄寫偽造黨員名冊，以完成罷免案的提議人名冊。

檢方表示，去年2月19日，黨部將約4000份的抄寫提議人名冊中，挑選出1106份，另向民眾募得的提議人名冊3100份，共計4206份，由俞凌傑、陳堅豐等人送至中央選舉委員會。林明昌等人的行為形同「集體作弊」。

檢方說，林明昌推諉卸責，否認犯行，俞凌傑、陳堅豐雖坦承抄寫犯行，但對林明昌涉案部分極力袒護，也未完整交代犯罪經過，且有串證、滅證，建請法院對3人予以從重量刑。

宜蘭地方法院審理後，今天依共同犯個人資料保護法第41條的非公務機關非法利用個人資料罪，判處林明昌1年6月徒刑。

俞凌傑判處1年4月徒刑，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並向公庫支付新台幣10萬元及提供60小時義務勞務。陳堅豐判處1年2月徒刑，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並向公庫支付8萬元及提供60小時義務勞務。

其餘被告則判處6月至1年不等徒刑，均獲判緩刑，且必須向公庫支付3萬元或5萬元，並提供40或50小時義務勞務。全案可上訴。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌。聯合報系資料照
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌。聯合報系資料照

罷免 宜蘭 國民黨 連署書

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