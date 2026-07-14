執行署士林分署拍賣6名車總拍定3543萬 金色法拉利全場最高價
行政執行署士林分署今天舉辦「夢幻名車拍賣會」，吸引14組買家進場競標，6輛名車全數順利拍出，總拍定金額3543萬元，其中金色法拉利812 GTS以1698萬元拍定，為全場最高價拍品。
法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，本案源於台北地檢署偵辦某集團人員涉嫌違反銀行法、詐欺等案件，依法查扣6輛高價車輛，並囑託士林分署辦理變價拍賣。士林分署於今天上午10時30分舉辦「夢幻名車拍賣會」，歷經不到1小時激烈競價，於上午11時15分圓滿完成。
其中，2019年出廠、金色法拉利812 GTS以新台幣1698萬元拍定，成為全場最高價拍品；淺黃色法拉利F12 Berlinetta以575萬元拍定；白色勞斯萊斯Wraith以715萬元成交。其餘包括淺藍色保時捷718 Boxster S、純電淺紫色保時捷Taycan 4C.T.及白色賓士A180，也分別以186萬元、273萬元及96萬元拍出。
士林分署表示，本次拍賣的6輛名車全數順利拍出，總拍定金額3543萬元。拍賣所得將交由北檢保管，供日後依法沒收、追徵或發還被害人之用。此次透過檢察機關與行政執行機關的跨機關合作，加速犯罪所得變價及落實價值保全，有效阻斷犯罪獲利，彰顯司法追贓及被害人權益保障成果。
士林分署表示，將持續與檢察機關密切合作，發揮行政執行機關專業變價效能，讓不法所得「查得到、扣得住、賣得掉」，加速犯罪所得變價及價值保全，避免犯罪者坐享不法利益，並為日後沒收、追徵及被害人權益保障奠定基礎，共同守護社會公平正義。
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