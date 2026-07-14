侵占身障協會善款9370萬 前名模兄妹判刑21年、10年

前伊林名模蕭瑋葶涉與兄嫂蕭靖、陳品君侵占身障協會逾9370萬元，另向銀行詐貸5216萬餘元。士院今天依公益侵占等罪判蕭靖21年、得易科罰金部分5年；蕭瑋葶10年、陳品君8年。

士林地方法院判決指出，蕭靖於民國100年間，為籌備成立中華民國身障關懷協會，非法利用他在過往從事直銷事業取得的客戶個人資料，列為身障協會第一屆常務理監事等相關名單並向內政部申報；而後於107年、108年、110年及111年間，以相同方式虛列名單申報。蕭靖並曾擔任協會理事長。

此外，蕭靖另未經他人同意，偽造身障協會會議紀錄、活動支出明細表等文件，向內政部或衛生福利部陳報。

根據判決，蕭靖因過往生意失敗、積欠高額債務、自108年1月起與陳品君、蕭瑋葶將協會善款挪作私人存放或花用，用於購買名錶、股票、名車、不動產、支付信用卡費、車輛修繕費用等，截至去年3月，共侵占新台幣9370萬餘元。

判決指出，蕭靖經陳品君、蕭瑋葶同意於111年11月起，由陳品君以兒子名義與蕭瑋葶簽訂不動產借名登記契約，並挪用協會款項製作蕭瑋葶薪資假金流、製作虛偽扣繳憑單，佯以蕭瑋葶111年在身障協會擔任工程師年收230萬元，先後向銀行辦理2房地貸款，分別詐貸3083萬元、2133萬元。

另外，陳品君、蕭瑋葶均明知蕭靖為通緝犯，仍提供房地供蕭靖居住，期間陳品君身為身障協會理事長，知悉仍使蕭靖化名「黃嘉全」在住處辦理身障協會事務，並與蕭靖共同居住，以此方式藏匿、隱避受通緝的蕭靖逃避警方追緝。

士院認為，蕭靖未能忠實執行職務，與陳品君、蕭瑋葶擅自挪用身障協會6帳戶內款項供己私用，違背協會宗旨及身為理事長的職責，嚴重破壞社會大眾對於公益團體的信賴；3人又共同以不實的偽造私文書為詐貸犯行，使銀行受有財產上損害，危害金融交易正常秩序，所為殊值非難。

士院審酌蕭靖犯後始終坦承犯行，未與被害人達成和解或賠償損害，再考量犯罪動機等一切情狀，依犯個人資料保護法、刑法偽造私文書罪、公益侵占罪，以及洗錢等罪判刑。不得易科罰金部分，應合併執行有期徒刑21年；得易科罰金部分，應合併執行有期徒刑5年，如易科罰金，以1000元折算1日。

此外，陳品君、蕭瑋葶依犯刑法公益侵占、藏匿人犯，以及洗錢等罪判刑。不得易科罰金部分，陳品君、蕭瑋葶分別應合併執行有期徒刑8年、10年。

判決指出，本案犯行所用之物，均沒收；查扣的2房地、7輛車、名錶等物，分別為詐欺取財、侵占犯罪所得變得之物，均沒收；就公益侵占款項，均依實際有處分權、享有該等財產上利益之人，予以宣告沒收、追徵價額。