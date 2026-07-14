女違規刊登食品廣告挨罰20萬拒繳 台南分署查封大樓1戶、扣押股票

39歲吳姓女子去年在網路平台刊登販售食品廣告，遭台南市衛生局依違反食品安全衛生管理法規定，每品項廣告違規分別裁罰4萬元，共計裁處20萬元，經通知限期繳納，均逾期未繳納，移送法務部行政執行署台南分署，經分署查封其大樓及扣押股票，吳女立即繳清罰款。

台南分署指出，吳女去年分別遭台東縣及花蓮縣衛生局查獲於網路平台刊登販售食品廣告，其宣傳內容整體表現影射「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」所列，「無證據，或證據不足以佐證」、「涉及維持或改變人體器官、組織、生理或外觀之功能」表現。

案經兩地衛生局認定吳女涉違反食安全法第28條第1項規定，移送給台南市政府，南市衛生局依食安法第45條規定，每品項廣告違規分別裁罰4萬元，共計裁處20萬元；因吳女逾期均未繳納，衛生局移送台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員於今年5月間收案後，調查發現吳女名下於台南市仁德區有大樓1戶及股票可供執行，分別函請地政機關辦理查封登記及核發執行命令扣押股票，吳女日前到場繳清全部罰款。

分署呼籲，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關之罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會。請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。