遏阻噪音車台南58套聲音科技執法見效 民眾陳情半年降18％

為遏止改裝排氣管及噪音車擾寧，修正後噪音管制法已於去年底上路，高噪音車輛最高罰鍰提高10倍。台南市環保局同步擴大科技執法並結合環警監聯合稽查，今年年上半年受理噪音車陳情1724件，較去年同期減少381件、降幅18%，顯見市府近年多管齊下防制噪音車，管制作為已讓民眾有感。

台南市環保局表示，自2023年6月啟動「寧靜專案」，持續建置聲音照相科技執法網絡，目前已設置58套設備，包括固定式37套及移動式21套，並依民眾陳情熱區機動架設，精準取締高噪音車輛。今年截至6月底，聲音照相科技執法已告發252輛噪音車；另透過環警監聯合稽查告發14輛、噪音車檢舉網召回檢測告發40輛，累計裁罰金額近110萬元，展現市府維護市民生活安寧的決心。

市長黃偉哲表示，市府針對噪音車採取源頭與末端雙管齊下策略，一方面結合相關局處加強查核改裝排氣管業者，並針對未辦理變更登記的改裝車輛依法開罰；另一方面透過環警監聯合稽查、聲音照相科技執法及噪音車檢舉網等多元管道，加強攔查違規車輛，降低噪音擾民情形，維護市民生活品質。

環保局長許仁澤提醒，原廠車輛及已完成變更登記的合法改管車輛，行駛道路仍須符合噪音管制標準，速限50公里以下不得超過86分貝、50至70公里不得超過90分貝，違者將依噪音管制法裁罰3600元至3萬6000元。

台南噪音裁罰再提高，管制見成效，噪音陳情上半年降18%。圖／台南市環保局提供

台南噪音裁罰再提高，管制見成效，噪音陳情上半年降18%。圖／台南市環保局提供