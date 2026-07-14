快訊

圖多時事多！115分科地理答案揭曉 荷莫茲海峽、馬太鞍溪堰塞湖都入題

苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

台股盤中挫低1,500點、多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園檢警查緝飆車集團 檢察官偵結起訴18人 聲請沒收10輛汽機車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

為遏阻飆車歪風，桃園地檢署檢察官胡竣瑋指揮蘆竹警分局，偵辦今年四月蘆竹區清晨10多輛車集體飆車，嚴重有影響安寧及公共安全案，近日偵結，以被告陳男等18人涉嫌聚集公眾道路競速飆車，涉嫌妨害公眾安全罪嫌提起公訴，並查扣及申請沒入5輛飆車重機與5輛載運機車的車輛。

檢方指出，陳、黃及賴男等人透過通訊軟體LINE聊天室聯繫聚集成員，規畫競速時間及地點，並選定桃園市蘆竹區長興路為競速路段。另被告吳男等6人分別提供車輛將供競速使用的普通重型機車載運至現場，同夥陳、楊提供所有機車供競速使用。

飆車計畫確認後，一行人今年4月26日清晨5時許至5時23分，在蘆竹區長興路2段道路，騎乘多輛重型機車併排行駛、前後追逐競駛飆車，還「燒胎」（催動油門同時按壓煞車，使機車輪胎原地空轉摩擦路面）等方式危險駕車，造成大量煙霧及噪音，不僅妨害其他用路人正常通行，更因高速競駛、併排行駛等行為，極易造成車輛失控而發生重大交通事故，危及公眾生命、身體及財產安全，對道路交通秩序及周邊居民生活安寧造成重大影響。

 

檢察官為求即時遏止聚眾競速飆車歪風，指揮蘆竹警分局專案小組與桃園市刑大、交大隊、八德及平鎮警分局追查蒐證，掌握相關涉案人員身分及犯罪事證，案發後10日內拘提被告黃男等6人到案，後續再執行第二波拘提被告賴男等4人，其他涉案被告自行到案說明，檢察官日前提起公訴，展現嚴查速辦此類公共危險案件的決心。

<a href='/search/tagging/2/桃園地檢署' rel='桃園地檢署' data-rel='/2/228209' class='tag'><strong>桃園地檢署</strong></a>偵辦4月一起街頭飆車案拘提及傳喚18人並提起公訴。記者鄭國樑／翻攝
桃園地檢署偵辦4月一起街頭飆車案拘提及傳喚18人並提起公訴。記者鄭國樑／翻攝

檢察官偵辦飆車案同時查扣載運機車的車輛。記者鄭國樑／翻攝
檢察官偵辦飆車案同時查扣載運機車的車輛。記者鄭國樑／翻攝

涉及飆車的普通重機已被查扣。記者鄭國樑／翻攝
涉及飆車的普通重機已被查扣。記者鄭國樑／翻攝

桃園 桃園地檢署 檢察官

延伸閱讀

蘆竹飆車猴慘了！凌晨燒胎競速擾民 桃園地檢起訴18人

影／刑事局破摩鐵製毒場...歹徒開車衝撞警車遭轟8槍 逃逸後落網

影／19歲男毒駕上路還想載女友出遊 見南警攔查自撞遭逮

龜山振興路6公分坑洞釀74歲女騎士摔傷 議員批補丁式修路害民眾受害

相關新聞

同房室友爆口角 工人宿怨難消持刀捅破同事腹部奪命判13年半

桃園市龜山區某臨時工宿舍去年5月間某天深夜發生奪命血案，黃姓粗工酒後與張姓室友起口角，期間雖遭他人隔開甚至換房睡，黃男仍憤而持米酒瓶砸頭並以水果刀刺穿張男腹部致死，桃園地院國民法官庭審結，依殺人罪判處黃男有期徒刑13年6月，可上訴。

金盛集團誆代操外匯吸金逾11億千人受害 主嫌二審重判12年半

「金盛集團」以代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法，詐騙上千位民眾11億5800萬餘元，集團成員爽開雙B豪車，坐擁金條金飾及名牌精品，案經高雄高分院審理後今上午宣判，主嫌王永豪依違反銀行法等罪，判刑12年6個月。可上訴。

沒消費偷連店家Wi-Fi違法嗎？律師揭關鍵：一情況恐觸法

許多咖啡廳、餐廳會提供免費Wi-Fi，甚至直接將店家電話號碼設為連線密碼，方便顧客使用。不過，如果沒有進店消費，只是在店外或住家附近「隔牆連線」，是否可能觸法？律師蘇文俊表示，單純使用他人的Wi-Fi，目前在刑事上通常沒有相關處罰，但若刻意破解私人網路密碼，或大量佔用頻寬造成店家損失，仍可能衍生刑事或民事責任。

一家三口同床睡4月大女嬰遭父母擠壓窒息亡 法院判父過失致死罪

戴姓夫妻帶著4個月大女嬰從中部回屏東過中秋節，因老家房間不足，改住在屏東市某旅社，一家三口同床睡覺時，女嬰遭父母親擠壓窒息死亡，母親劉女，檢方緩起訴處分。父親戴男，屏東地院近日審結，犯過失致死罪處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

割頸刺殺夜店女公關30刀致死 夜店保全認罪：我要她還錢

男子劉柏葳對前女友谷姓夜店女公關施暴，埋伏在谷女上班路上持彈簧刀狠刺谷女30多刀致死，依殺人等罪起訴；台北地院國民法官法庭今開庭，劉對檢方指控犯行認罪，劉的律師主張劉是一時衝動起殺機，不是計畫性殺人，盼有減刑機會。

桃園檢警查緝飆車集團 檢察官偵結起訴18人 聲請沒收10輛汽機車

為遏阻飆車歪風，桃園地檢署檢察官胡竣瑋指揮蘆竹警分局，偵辦今年四月蘆竹區清晨10多輛車集體飆車，嚴重有影響安寧及公共安全案，近日偵結，以被告陳男等18人涉嫌聚集公眾道路競速飆車，涉嫌妨害公眾安全罪嫌提起公訴，並查扣及申請沒入5輛飆車重機與5輛載運機車的車輛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。