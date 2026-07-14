桃園檢警查緝飆車集團 檢察官偵結起訴18人 聲請沒收10輛汽機車

為遏阻飆車歪風，桃園地檢署檢察官胡竣瑋指揮蘆竹警分局，偵辦今年四月蘆竹區清晨10多輛車集體飆車，嚴重有影響安寧及公共安全案，近日偵結，以被告陳男等18人涉嫌聚集公眾道路競速飆車，涉嫌妨害公眾安全罪嫌提起公訴，並查扣及申請沒入5輛飆車重機與5輛載運機車的車輛。

檢方指出，陳、黃及賴男等人透過通訊軟體LINE聊天室聯繫聚集成員，規畫競速時間及地點，並選定桃園市蘆竹區長興路為競速路段。另被告吳男等6人分別提供車輛將供競速使用的普通重型機車載運至現場，同夥陳、楊提供所有機車供競速使用。

飆車計畫確認後，一行人今年4月26日清晨5時許至5時23分，在蘆竹區長興路2段道路，騎乘多輛重型機車併排行駛、前後追逐競駛飆車，還「燒胎」（催動油門同時按壓煞車，使機車輪胎原地空轉摩擦路面）等方式危險駕車，造成大量煙霧及噪音，不僅妨害其他用路人正常通行，更因高速競駛、併排行駛等行為，極易造成車輛失控而發生重大交通事故，危及公眾生命、身體及財產安全，對道路交通秩序及周邊居民生活安寧造成重大影響。

檢察官為求即時遏止聚眾競速飆車歪風，指揮蘆竹警分局專案小組與桃園市刑大、交大隊、八德及平鎮警分局追查蒐證，掌握相關涉案人員身分及犯罪事證，案發後10日內拘提被告黃男等6人到案，後續再執行第二波拘提被告賴男等4人，其他涉案被告自行到案說明，檢察官日前提起公訴，展現嚴查速辦此類公共危險案件的決心。

桃園地檢署偵辦4月一起街頭飆車案拘提及傳喚18人並提起公訴。記者鄭國樑／翻攝

檢察官偵辦飆車案同時查扣載運機車的車輛。記者鄭國樑／翻攝