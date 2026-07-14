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同房室友爆口角 工人宿怨難消持刀捅破同事腹部奪命判13年半

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山區某臨時工宿舍去年5月間某天深夜發生奪命血案，黃姓粗工酒後與張姓室友起口角，期間雖遭他人隔開甚至換房睡，黃男仍憤而持米酒瓶砸頭並以水果刀刺穿張男腹部致死，桃園地院國民法官庭審結，依殺人罪判處黃男有期徒刑13年6月，可上訴。

判決指出，同在桃園市龜山區任職的黃姓與張姓基層臨時工，兩人同住員工宿舍。案發當晚7時許，雙方在酒後爆發激烈口角，宿舍管理員隨即介入，將黃男安排至隔壁房間換宿。怎料，黃男在換房約3小時後仍無法平息怒火，於深夜11時5分許，趁張男在房內休息、毫無防備之際，先持空米酒瓶猛烈敲擊張男頭部，隨後抽出隨身攜帶的水果刀，朝張男腹部猛刺1刀。

由於刀刃刺入張男腹部極深，黃男在拔刀時，當場造成張男肚破腸流，黃男見狀，驚覺事態嚴重，立刻跑到宿舍1樓大廳大喊「我殺人了，快叫警察跟救護車」，隨後由其他同事協助撥打電話報案。警消趕抵現場時，張男被緊急送醫搶救，但歷經手術治療後，仍於同年5月29日晚間，因腹部創傷引發腸缺血性壞死併發敗血症，宣告不治。

警方在現場查扣犯案用的水果刀1把，並當場逮捕留在原地坦承犯行的黃男。案經檢察官提起公訴，桃園地方國民法官庭審理時，認為被告黃男僅因口角爭執，在宿舍管理員調處換房後，已有3小時的沉澱時間，卻仍未能克制自身情緒，其行為具有殺人之間接故意。

國民法官庭審酌黃男雖然符合自首要件依法減輕其刑，且犯後留在現場、請同事報警，但考量他過去有多次酒駕前科，卻未吸取教訓再次於酒後犯案，且至今仍未對被害人家屬表達歉意或進行任何損害填補，最終依殺人罪判處黃男有期徒刑13年6月，扣案水果刀沒收。

同在桃園龜山工作的黃男因與室友張男飲酒後起口角，先持酒瓶砸張男，又拿水果刀捅破對方腹部，造成肚破腸流，送醫仍不治，桃園地院國民法官法庭審結，將黃男依殺人罪判處有期徒刑13年6月。全案仍可上訴。記者陳恩惠／攝影
同在桃園龜山工作的黃男因與室友張男飲酒後起口角，先持酒瓶砸張男，又拿水果刀捅破對方腹部，造成肚破腸流，送醫仍不治，桃園地院國民法官法庭審結，將黃男依殺人罪判處有期徒刑13年6月。全案仍可上訴。記者陳恩惠／攝影

殺人 宿舍 桃園

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