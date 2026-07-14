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桃園市復興區前區長收賄案 檢察官再查出另一廠商涉行賄

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市復興區前區長曾志湘被控在2015至2018年任內，透過公所總務蔡女收吳姓廠商合計360萬元賄款，經桃園地院審理判處有期徒刑12年（全案上訴中），期間還被被監察院彈劾；檢方另案查出45歲莊姓女廠商也涉案，近日依涉犯貪汙治罪條例等罪嫌起訴。

莊女為先前涉案廠商吳男的女友，吳姓廠商已被判刑目前上訴中。起訴指出，曾志湘上任後，莊女與吳男為求順利承攬、得標復興區公所標案，藉由曾志湘身為區長及督辦公所小額採購權，與曾約定由吳男名下的公司投標公所多項公開招標採購案，或由公所直接交付10萬元以下無須公開招標的小額採購案，再以標案金額3%、小額採購金額10%的比率做為賄款，約定每年農曆春節前結算累計總額，交由蔡姓女總務轉交給曾。

檢察官清查2015年到2016年，吳姓廠商總計交付334多萬元，曾收受賄款先後朋分10萬、30萬元給總務。

檢方另查出莊女（廠商）於2021年、2022年間，利用總務蔡女還是里幹事的時候，一樣以行賄手段讓蔡女向莊女的公司小額採購，包括環保志工服、宣導品、清潔袋、酒精等，並由莊女浮報開收據交由蔡女製作核銷資料，導致公所承辦人員陷入錯誤而撥款，得手後莊女湊3萬5000元整數行賄蔡女，光是志工服裝每套就浮報500元。

桃園地方法院審理復興區前區長收賄案，檢察官再查出另一廠商涉行賄。記者鄭國樑／翻攝
桃園地方法院審理復興區前區長收賄案，檢察官再查出另一廠商涉行賄。記者鄭國樑／翻攝

檢察官 桃園市 桃園

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