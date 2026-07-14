快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

金盛集團誆代操外匯吸金逾11億千人受害 主嫌二審重判12年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「金盛集團」以代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法，詐騙上千位民眾11億5800萬餘元，集團成員爽開雙B豪車，坐擁金條金飾及名牌精品，案經高雄高分院審理後今上午宣判，主嫌王永豪依違反銀行法等罪，判刑12年6個月。可上訴。

判決指出，王永豪對外化名「王金盛」，該集團自2017年1月起，在高雄、台南等地舉辦投資說明會、海外旅遊、給付高額推薦獎金等多層次傳銷手法，佯稱集團在香港的「JSGI Holding公司」公司擁有香港證監會核發的「金融九號牌照」，可藉由基金經理人操作外匯交易的點差獲利及經營外匯經紀商手續費獲利。

該集團向投資人謊稱若將款項存入「JSGI Holding公司」帳戶，即可賺取豐厚報酬且無風險，為吸引投資人加入，該集團號稱年利率高達36％至84％的驚人紅利，甚至推出投資100美元可獲8％月息的高紅利方案，如推薦下線另可獲得高額獎金。

此外，集團還宣稱投資10萬美元以上者，會以每股1.15美元的對價，贖回投資人在馬勝集團的IGC股票持股，藉此吸收當初馬勝集團吸金案受害人。

為擴大吸金規模，集團除設計會員管理系統，並由多名幹部分別掛名執行長、總裁、總經理，在各地舉辦說明會與外匯課程。

直到民國2018年5月間，集團出現發放紅利遲延，王永豪隨即謊稱執行長張金源捲款潛逃，以此搪塞投資人催繳資金。實則與張金源將該等非法吸金款項轉匯至私人帳戶內，以這些款項購買BMW豪車、精品及高雄多間豪宅、商辦。

2020年「金盛集團」非法吸金案被檢調查辦，檢方初步清查自2017年1月間起至2018年10月間止，至少上千人受害，吸金總額達新台幣11億5800萬多元。

因「金盛集團」吸金規模不小，高雄高分院歷經3年審理，今上午宣判。王永豪判刑12年6個月，7億7千餘萬元犯罪所得宣告沒收；執行長張金源判刑10年，其餘幹部則處2年6月至9年不等徒刑。可上訴。

高雄檢調當初偵辦「金盛集團」吸金案時，查扣BMW8系列跑車。聯合報系資料照片
高雄檢調當初偵辦「金盛集團」吸金案時，查扣BMW8系列跑車。聯合報系資料照片

高雄檢調當初偵辦金盛集團涉吸金案，搜索查扣四百多萬元現金等證物。聯合報系資料照片
高雄檢調當初偵辦金盛集團涉吸金案，搜索查扣四百多萬元現金等證物。聯合報系資料照片

高雄 香港 基金

延伸閱讀

詐欺判太輕遭詬病！港車手4天狂領百萬贓款 台中地院判6年8月

曾找警察當「門神」！建設公司前董事長詐貸11億 銀行法重判12年

課長涉貪羈押獲釋 爭取復職二度告贏中油討回百萬欠薪

經濟部竟然補助詐團 白籲檢討審核標準

相關新聞

沒消費偷連店家Wi-Fi違法嗎？律師揭關鍵：一情況恐觸法

許多咖啡廳、餐廳會提供免費Wi-Fi，甚至直接將店家電話號碼設為連線密碼，方便顧客使用。不過，如果沒有進店消費，只是在店外或住家附近「隔牆連線」，是否可能觸法？律師蘇文俊表示，單純使用他人的Wi-Fi，目前在刑事上通常沒有相關處罰，但若刻意破解私人網路密碼，或大量佔用頻寬造成店家損失，仍可能衍生刑事或民事責任。

金盛集團誆代操外匯吸金逾11億千人受害 主嫌二審重判12年半

「金盛集團」以代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法，詐騙上千位民眾11億5800萬餘元，集團成員爽開雙B豪車，坐擁金條金飾及名牌精品，案經高雄高分院審理後今上午宣判，主嫌王永豪依違反銀行法等罪，判刑12年6個月。可上訴。

一家三口同床睡4月大女嬰遭父母擠壓窒息亡 法院判父過失致死罪

戴姓夫妻帶著4個月大女嬰從中部回屏東過中秋節，因老家房間不足，改住在屏東市某旅社，一家三口同床睡覺時，女嬰遭父母親擠壓窒息死亡，母親劉女，檢方緩起訴處分。父親戴男，屏東地院近日審結，犯過失致死罪處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

同房室友爆口角 工人宿怨難消持刀捅破同事腹部奪命判13年半

桃園市龜山區某臨時工宿舍去年5月間某天深夜發生奪命血案，黃姓粗工酒後與張姓室友起口角，期間雖遭他人隔開甚至換房睡，黃男仍憤而持米酒瓶砸頭並以水果刀刺穿張男腹部致死，桃園地院國民法官庭審結，依殺人罪判處黃男有期徒刑13年6月，可上訴。

桃園市復興區前區長收賄案 檢察官再查出另一廠商涉行賄

桃園市復興區前區長曾志湘被控在2015至2018年任內，透過公所總務蔡女收吳姓廠商合計360萬元賄款，經桃園地院審理判處有期徒刑12年（全案上訴中），期間還被被監察院彈劾；檢方另案查出45歲莊姓女廠商也涉案，近日依涉犯貪汙治罪條例等罪嫌起訴。

大豆補助爆疑雲！蘇澳鎮公所公務員涉圖利代耕業者 法院裁定羈押禁見

宜蘭地檢署日前指揮調查局搜索蘇澳鎮公所農業課，追查大南澳地區大豆轉作補助申請案，懷疑邱姓課員辦理勘查作業時未確實查核，涉嫌放寬審核條件，使代耕業者取得補助。檢方複訊後向法院聲請羈押，宜蘭地方法院今天開庭後，裁定邱男及黃姓青農2人羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。