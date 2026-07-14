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大豆補助爆疑雲！蘇澳鎮公所公務員涉圖利代耕業者 法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導

宜蘭地檢署日前指揮調查局搜索蘇澳鎮公所農業課，追查大南澳地區大豆轉作補助申請案，懷疑邱姓課員辦理勘查作業時未確實查核，涉嫌放寬審核條件，使代耕業者取得補助。檢方複訊後向法院聲請羈押，宜蘭地方法院今天開庭後，裁定邱男及黃姓青農2人羈押禁見。

宜蘭地檢署昨天上午指揮宜蘭縣調查站展開搜索行動，前往蘇澳鎮公所農業課及相關處所蒐證，查扣文件資料，並將邱姓課員及黃姓青農帶回偵訊，全案朝違反貪汙治罪條例方向深入追查。

邱男具有公務員身分，主要承辦休耕、天然災害等農業補助業務，檢方接獲檢舉，大南澳地區有代耕業者申請大豆轉作補助時，疑似未依規定接受完整查核，相關勘查內容涉嫌與實際情況不符，導致審查標準遭放寬，讓申請人順利取得補助款，疑涉圖利特定業者。

兩人經調查站詢問後，昨天下午移送宜蘭地檢署複訊，檢察官漏夜偵辦後認為，2人對於案情說明有所保留，且涉案情節重大，考量有串證及影響證據之虞，因此於今天凌晨0時45分向宜蘭地方法院聲請羈押。

宜蘭地方法院今天上午10時召開羈押庭審理，經法官訊問後，於11時40分裁定邱姓課員及黃姓青農均羈押禁見。

對此，蘇澳鎮長李明哲表示，尊重司法機關依法偵辦，也期盼檢調秉持毋枉毋縱原則查明真相，若公所同仁確有違法情事，絕不寬貸；若最終查無不法，也希望司法機關盡速釐清案情，還給當事人清白。

遭聲請羈押的黃姓青農，與曾獲選百大青農的胞兄長年在大南澳地區投入有機大豆種植，兩人經營的農場引進智慧農業技術及現代化經營模式，成功提升大豆產量與耕作效能，被視為科技農業的代表人物之一，沒想到捲入補助申請爭議，讓外界相當錯愕。

宜蘭蘇澳鎮公所農業課邱姓課員辦理勘查作業時，疑似未確實查核，涉嫌放寬審核條件，使代耕業者取得補助，今遭法院羈押禁見。圖／民眾提供
宜蘭蘇澳鎮公所農業課邱姓課員辦理勘查作業時，疑似未確實查核，涉嫌放寬審核條件，使代耕業者取得補助，今遭法院羈押禁見。圖／民眾提供

蘇澳 大豆 宜蘭

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