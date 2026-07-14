婦告知店員「拿錯傘會還」也沒用 法官1見解仍判有罪

南投一名王姓婦人從賣場門口傘架拿走一把市價170元雨傘，遭失主報警提告。婦人事後供稱，因很像她之前遺失的傘，帶走前曾進店詢問並告知店員若拿錯再通知她，她會歸還。法官認定有「不確定故意」構成竊盜罪，判處罰金5000元。

判決書指出，王婦去年4月到賣場購物，離開時看見店外傘架也有把藍色雨傘，看起來與她2月時她遺失的傘相似，當下把傘拿出細看檢查，愈看愈覺得是她不見的傘，就把傘帶回家。該傘主人找不到傘而報警，警方調閱監視器找到王婦。

但王婦到案後否認偷竊，她辯稱，誤以為是自己丟失的傘才帶回家，現場不僅有查看雨傘，還有進店詢問並告知店員，因為很像她之前不見的傘就先帶走，若拿錯再通知她，她會拿回來還，自己根本不是要偷傘，沒有偷竊的意圖。

南投地院勘驗監視畫面，確有王婦檢視雨傘畫面，但告知店員的影像已遭其他影像覆蓋，而她坦言，檢查雨傘係因「一樣的很多」、「我也怕拿錯」，可見她自己也不確定傘是不是自己的，已預見自己「可能取走他人財物」。

法官認為，王婦無法確定是她遺失的傘就拿走，主觀上具有竊盜之不確定故意及不法所有意圖，雖有告知拿錯要通知她歸還，但屬拿傘後的事後處置，不影響拿傘當下的主觀犯意，已構成竊盜罪，審酌該傘已還給失主，判處罰金5000元。