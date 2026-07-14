快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

計程車與乘客發生爭執 運將起步「直接送警局」挨告強制罪

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名顏姓計程車司機載到母子3人，卻因不滿孩童講話太吵，等孩童下車後，把留在車內的媽媽女乘客，直接開車起步載離，並稱「我直接送你去警察局」，女乘客驚慌中推開車門，事後控告運將涉嫌強制罪，橋頭地院法官審理後認為，運將無強制犯意，判他無罪。 

判決書指出，顏姓計程車司機2024年12月27日晚間，搭載女乘客及女乘客的2名年幼孩童前往左營區一處診所，但司機卻與女乘客雙方因孩童在車內聊天的音量問題爆發口角，女乘客憤憤不平，先讓2名孩童下車進入診所，接著自己又轉身坐回計程車右後座，重重關上車門，並對顏男大喊「你等一下、我要報警、你把我小孩嚇到了」。

當時正觀察左側路況的顏男，隨即發動車輛起步，邊左迴轉邊回應「報警、我直接送你去警察局好了」不料女乘客見車輛移動，嚇得在行駛中直接將右後車門推開且保持開啟，並大喊「你在幹什麼、我孩⼦還在那兒呢」，顏男見狀立刻稱「我送你去警察局啊！」。

車輛停妥後，女乘客一邊向外大喊「給我下來」，一邊當場撥打電話報警，向警方控訴「我坐計程車有人恐嚇我、我還沒有下車就直接載著我要走」顏男則在車內隔空高呼「我完全沒恐嚇你，我還有行車紀錄器」。

顏男因此遭女乘客提告，並被檢方依強制罪嫌起訴。不過顏男堅決否認有強制犯行，他無奈辯稱，女乘客下車後又自己跑回車內說要報警，他當下直覺「那就直接載她去警察局講清楚」誰知道車子一動她就打開車門，他嚇得立刻停車，並因為當時路上車多，才趕快倒車把車輛安全移到路邊等警察。

法官指出，一般計程車司機與乘客發生糾紛，若看到乘客已經下車，卻又主動返回車內、關上車門當場要求報警，通常駕駛人都會認定乘客是有意由其直接載往鄰近的警察機關解決爭端，因此顏男主觀上認定自己是「配合乘客要求」而開車，並非全然無據。

法官認為，難以僅憑顏男有駕駛車輛移動的行為，就推論他具有妨害他人行動自由的犯罪故意，因檢方舉證仍有合理懷疑存在，基於無罪推定原則，判決顏姓司機無罪。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。聯合報系資料照
橋頭地方法院。聯合報系資料照

計程車 高雄

延伸閱讀

高雄男酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢 釀4傷被逮吞罰19萬

遊韓大巴司機突暈倒 陸客搶方向盤踩煞車救全車人

立院初審道交條例 毒駕或拒測者吊銷駕照、沒入車輛

影／19歲男毒駕上路還想載女友出遊 見南警攔查自撞遭逮

相關新聞

沒消費偷連店家Wi-Fi違法嗎？律師揭關鍵：一情況恐觸法

許多咖啡廳、餐廳會提供免費Wi-Fi，甚至直接將店家電話號碼設為連線密碼，方便顧客使用。不過，如果沒有進店消費，只是在店外或住家附近「隔牆連線」，是否可能觸法？律師蘇文俊表示，單純使用他人的Wi-Fi，目前在刑事上通常沒有相關處罰，但若刻意破解私人網路密碼，或大量佔用頻寬造成店家損失，仍可能衍生刑事或民事責任。

金盛集團誆代操外匯吸金逾11億千人受害 主嫌二審重判12年半

「金盛集團」以代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法，詐騙上千位民眾11億5800萬餘元，集團成員爽開雙B豪車，坐擁金條金飾及名牌精品，案經高雄高分院審理後今上午宣判，主嫌王永豪依違反銀行法等罪，判刑12年6個月。可上訴。

一家三口同床睡4月大女嬰遭父母擠壓窒息亡 法院判父過失致死罪

戴姓夫妻帶著4個月大女嬰從中部回屏東過中秋節，因老家房間不足，改住在屏東市某旅社，一家三口同床睡覺時，女嬰遭父母親擠壓窒息死亡，母親劉女，檢方緩起訴處分。父親戴男，屏東地院近日審結，犯過失致死罪處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

同房室友爆口角 工人宿怨難消持刀捅破同事腹部奪命判13年半

桃園市龜山區某臨時工宿舍去年5月間某天深夜發生奪命血案，黃姓粗工酒後與張姓室友起口角，期間雖遭他人隔開甚至換房睡，黃男仍憤而持米酒瓶砸頭並以水果刀刺穿張男腹部致死，桃園地院國民法官庭審結，依殺人罪判處黃男有期徒刑13年6月，可上訴。

桃園市復興區前區長收賄案 檢察官再查出另一廠商涉行賄

桃園市復興區前區長曾志湘被控在2015至2018年任內，透過公所總務蔡女收吳姓廠商合計360萬元賄款，經桃園地院審理判處有期徒刑12年（全案上訴中），期間還被被監察院彈劾；檢方另案查出45歲莊姓女廠商也涉案，近日依涉犯貪汙治罪條例等罪嫌起訴。

大豆補助爆疑雲！蘇澳鎮公所公務員涉圖利代耕業者 法院裁定羈押禁見

宜蘭地檢署日前指揮調查局搜索蘇澳鎮公所農業課，追查大南澳地區大豆轉作補助申請案，懷疑邱姓課員辦理勘查作業時未確實查核，涉嫌放寬審核條件，使代耕業者取得補助。檢方複訊後向法院聲請羈押，宜蘭地方法院今天開庭後，裁定邱男及黃姓青農2人羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。