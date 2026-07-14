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嘉縣六腳移工命案 越南籍男子持刀刺死同鄉 羈押獲准

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉13日凌晨發生越南籍移工持刀殺人案，一名越南籍阮姓男子疑因細故與同為越南籍的阮姓男子發生肢體衝突，涉嫌持刀刺傷對方，被害人送醫搶救後仍傷重不治。嘉義地檢署昨天晚間完成偵訊後，認定阮男涉嫌犯殺人罪，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義地檢署表示，13日凌晨0時許接獲警方通報，嘉義縣六腳鄉一處住所有兩名越南籍男子發生衝突，其中阮姓被告涉嫌持刀刺傷同鄉阮姓男子，被害人因傷勢嚴重，經送醫急救後，仍於當日上午宣告不治。

案發後，地檢署立即指派檢察官指揮嘉義縣警察局朴子分局偵辦，進行現場蒐證及保全證據，檢察官並率同法醫相驗遺體，後續將擇期解剖，進一步釐清確切死因。

警方依法拘提阮姓被告到案，並於13日晚間移送嘉義地檢署複訊。檢察官綜合證人證述、現場監視器畫面等證據，認定被告涉犯刑法殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，具有羈押原因及必要，因此向嘉義地方法院聲請羈押，經法院裁定准予羈押。

嘉義地檢署表示，已同步由財團法人犯罪被害人保護協會台灣嘉義分會啟動關懷機制，協助被害人家屬提供必要支持。檢方也強調，對任何漠視生命、訴諸暴力的犯罪行為，將依法從嚴究辦，全力維護社會治安，後續將由專案小組持續深入釐清犯案動機及相關案情。

嘉義六腳爆移工殺人案，一言不合持刀奪命，檢方聲押獲准。圖／聯合報系資料照
嘉義六腳爆移工殺人案，一言不合持刀奪命，檢方聲押獲准。圖／聯合報系資料照

越南 命案 嘉義

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