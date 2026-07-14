一家三口同床睡4月大女嬰遭父母擠壓窒息亡 法院判父過失致死罪

戴姓夫妻帶著4個月大女嬰從中部回屏東過中秋節，因老家房間不足，改住在屏東市某旅社，一家三口同床睡覺時，女嬰遭父母親擠壓窒息死亡，母親劉女，檢方緩起訴處分。父親戴男，屏東地院近日審結，犯過失致死罪處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，全案發生在2023年10月初，戴男夫妻育有4個月大的女兒，平日住在台中，中秋返鄉過節，因老家僅一間房，房間空間不足，戴男帶著妻女投宿屏東市某旅社。

判決指出，3人投宿房間僅一張床，一家三口睡在同一張床，女嬰睡在最裡面靠牆壁物床位，戴男睡在中間，戴妻睡在床的另一側，當天上午9時許，戴妻起床查看女兒，發現女兒呈趴睡頭朝側面牆壁姿勢，身體冰冷也沒有反應，趕緊叫老公起床，對女兒急救無效後，隨即騎機車帶著女兒到部立屏東醫院急診室求救，女嬰仍不治。

法醫解剖鑑定，女嬰的死因是睡覺時遭大人擠壓導致窒息死亡。全案依法移送，戴妻獲檢方緩起訴處分。

判決指出，戴男詳細交代案發經過，主動前往派出所相驗，符合自首要件，依規定減輕其刑。法官認為，戴男因照顧疏忽，沒有採取必要的隔離措施而與嬰兒同睡，導致女嬰因擠壓窒息不治，造成無可挽回憾事，考量其過失導致女兒至親骨肉死亡，內心承受巨大悲痛與課責，且犯後坦承犯行，態度良好，判過失致死罪，處有期徒刑3個月，可易科罰金，一天一千元。可上訴。