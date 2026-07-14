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嘉義男賣屋3100萬誤踩自住優惠補稅76萬 反告房仲、地政士敗訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義柯姓男子出售3100萬元自宅，原以為符合房地合一稅自住優惠，卻遭國稅局補徵76萬餘元稅款，他憤而提告房仲及地政士未善盡告知義務求償，但法院認為舉證不足，判決敗訴。可上訴。

判決指出，柯男於2024年4月透過房仲公司經理林男及房仲吳女仲介，並委由地政士陳女辦理所有權移轉，以3100萬元出售嘉義市自宅，扣除仲介服務費等費用後，實收2999萬4673元。事後國稅局認定他不符合房地合一稅自用住宅租稅優惠規定，核定補稅76萬6088元及利息2280元，共76萬8368元。

柯男主張，出售前已明確表示，扣除所有費用後一定要「實收3000萬元」才願意出售，認為房仲及地政士收取服務報酬，就應善盡稅務規畫與告知義務，卻未提醒他不符自用住宅優惠資格，導致遭補稅，因此要求3人連帶賠償76萬餘元。

房仲及地政士則表示，簽約時已告知房地合一稅優惠須符合設籍、實際居住、未出租及未作營業使用等規定，是否適用仍以國稅局審核為準，且柯男簽約前就提及屋內有第三人設籍，不可能保證免稅，更未承諾扣除房地合一稅後仍可實拿3000萬元。

法院審理，買賣契約及收支明細已明確將房地合一稅排除在外，因此只能證明柯男是在未計入稅款情況下接受2999萬4673元成交價，無法據此推論房仲曾保證扣除稅款後仍可實拿3000萬元。再者，柯男自承出售前房屋有第三人設籍，且自己當時在高雄執行醫療業務，是否符合自用住宅優惠資格，本就須由國稅局依實際情況認定。

法院另比對本案與其他交易文件發現，若有約定賣方毋須負擔房地合一稅，通常會在服務費確認單中特別載明，但本案並無相關記載，也沒有錄音、對話紀錄等客觀證據可證明房仲曾保證「實拿3000萬元」，因此認定柯男舉證不足，判決駁回求償。

賣3100萬房屋反補稅76萬，嘉義男告房仲、地政士敗訴。圖／聯合報系資料照
賣3100萬房屋反補稅76萬，嘉義男告房仲、地政士敗訴。圖／聯合報系資料照

嘉義 房仲 國稅局

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