家暴男不爽妻...5歲、3歲兒女面前摔東西持榔頭敲打電視 法院判刑4月

台南市永康區一名40歲父親今年初曾在年僅5歲、3歲兒女面前對妻子家暴，法院已核發保護令；日前他又僅因妻子不願擔任購車保證人，在客廳摔東西，還持榔頭敲打電視，兒女見狀嚇得躲到遊戲帳篷內，恐懼不已。台南地院將他依犯違反保護令罪，判刑4月。可上訴。

判決書指出，這名父親曾在年僅5歲、3歲孩子面前對妻子家暴，台南地院已於今年1月核發民事緊急保護令，裁定他不得對妻子、兒女實施身體或精神上不法侵害行為；他仍不顧保護令，今年4月中晚間7時許，僅因妻子不願擔任他買車保證人，在台南市永康區住處砸摔客廳物品。

該名父親除了摔東西，還持榔頭敲打電視，致妻子及兩名孩子深感恐懼，兒女因此躲入客廳遊戲帳篷躲藏，妻子為保護兒女再次報警；警方將吳依違反保護令移送偵辦，台南地檢署提起公訴。法院審理時，該名父親認罪，合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理。

法院指出，依據妻子的證述，永康分局執行保護令權益告知單等，認定被告自白與事實相符，事證明確，應依法論科；審酌該名父親有多次前科，及其智識程度、家庭經濟狀況與被害人關係等，依成年人故意對兒童犯違反保護令罪，判處有期徒刑4月。

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