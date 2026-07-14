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網紅孫生之母再犯竊案 士林名床店偷店員錢包下場曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

網紅孫生」母親屢涉竊案，去年又被控在台北市某名床門市中竊走店員錢包，士林地檢署偵結起訴，士林地院今依竊盜罪判刑1年、犯罪所得宣告沒收。

起訴指出，「孫生」母親曾因涉犯竊盜罪遭判刑1年8月確定，2024年11月6日執行完畢，2025年2月3日下五5時許又在士林區某床店內，趁人不注意徒手竊取趙姓店員放置在辦公座位櫃子上的藍色皮夾（價值1000元、內含現金8000元、健保卡、信用卡4張、價值2000元的禮券），得手後離去，警方接獲趙報案後調閱監視器畫面追查，發現孫女涉案。

檢方清查相關筆錄、監視器畫面、「孫生」母親的行動電話通聯和上網歷程等，認定「孫生」母親涉嫌刑法竊盜罪，累犯，建請法院加重其刑。士林地院今早開庭宣判，依竊盜罪判「孫生」母親1年徒刑、扣案犯罪所得宣告沒收。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

網紅 孫生 監視器

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