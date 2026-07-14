欠繳交通罰鍰、停車費46萬 行政執行署台北分署查封水產批發商貨車

台北市某水產品批發及零售公司長期積欠道路交通罰鍰、路邊停車費及健保費46萬元，行政執行署台北分署發動強制執行，查封負責人名下用以載送貨物的貨車，促使公司負責人出面辦理分期繳納。

台北分署指出，執行人員多次向水產公司催繳，但義務人皆消極避不出面，漠視公法上的金錢給付義務，日前查出水產公司名下財產，並掌握載貨車輛的停放地點後，隨即派人前往現場辦理查封作業。

台北分署說，公司負責人因擔心衝擊送貨營運，於是正視欠款的事急忙說明，執行官審酌負責人營業狀況與還款意願後，本於兼顧公權力與企業生存原則，於徵得移送機關同意，核准其辦理分期繳納，並暫緩貨車的後續拍賣程序。

台北分署呼籲，針對惡意拖延的欠款義務人，將持續配合專案全面清查並查封名下動產、不動產及存款，義務人切勿心存僥倖，以免財產遭查扣拍賣。