沒消費偷連店家Wi-Fi違法嗎？律師揭關鍵：一情況恐觸法

民眾沒消費卻連上咖啡廳的網路是否觸法？律師表示，目前刑事上沒有相關處罰，但若刻意破解私人網路密碼，或大量佔用頻寬造成店家損失，仍可能衍生刑事或民事責任。圖／AI生成 許多咖啡廳、餐廳會提供免費Wi-Fi，甚至直接將店家電話號碼設為連線密碼，方便顧客使用。不過，如果沒有進店消費，只是在店外或住家附近「隔牆連線」，是否可能觸法？律師蘇文俊表示，單純使用他人的Wi-Fi，目前在刑事上通常沒有相關處罰，但若刻意破解私人網路密碼，或大量佔用頻寬造成店家損失，仍可能衍生刑事或民事責任。

蘇文俊近日透過影片分享相關法律知識。他指出，Wi-Fi訊號本質上屬於電磁波，並不屬於刑法竊盜罪所稱的動產範疇，因此僅是連上並使用他人的Wi-Fi，現行刑事法規原則上沒有直接處罰規定。不過，若網路屬於私人使用，並設有具一定複雜度的密碼，使用者卻透過技術手段刻意破解、繞過防護措施後連線，就可能涉及妨害電腦使用相關罪責。

至於有些店家直接將Wi-Fi密碼設定為公開的電話號碼，住在附近的民眾未消費卻「順手連一下」，是否會被認定違法？蘇文俊認為，店家若以公開電話作為密碼，某種程度上近似公開提供使用，一般較難認定使用者具有竊盜或非法使用的主觀意圖，因此法律風險相對較低。

然而蘇文俊也強調，法律上雖未必構成犯罪，不代表行為就完全適當。若沒有消費，卻長時間佔用店家網路，甚至一家人同時連線，導致網速明顯變慢，雖然刑法目前未必能直接處理，店家仍有可能依實際損害主張民事賠償。他坦言，實務上因Wi-Fi遭他人佔用而提告的案例並不多，因為通常直接更換密碼就能解決問題了。

蘇文俊也提醒，未設定密碼或完全公開的免費Wi-Fi，可能存在資訊安全風險。他打趣表示，「與其在那邊偷連Wi-Fi，不如去咖啡廳消費，訊號還可能比較強」。

本站報導，有專家指出，使用公共網路時，要注意確保個人資料在公共網路上的安全，盡量避免連結銀行帳戶等敏感資料，甚至不要登入電子郵件，過程中一旦感覺不對勁，一定要中斷連線，然後立即更改密碼。民眾只要確定使用的是官方網路，並遵守安全防範措施，某些公共場合例如機場的Wi-Fi還是安全的。