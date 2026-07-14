【重磅快評】楊文科天坑案判無罪 林智堅棒球場案仍靜悄悄

新竹縣竹北市前幾年屢屢出現天坑，新竹檢調馬上啟動調查，不到兩年就起訴新竹縣長楊文科等12名官商，起訴書不僅重話批評楊文科踐踏專業、還求處10年重刑，結果一審法院判決無罪。相較之下，跟天坑同年發生的新竹棒球場案，在前市長林智堅任內風光啟用，卻造成多名球員受傷，花了12億前瞻預算打造的球場，同樣爆出偷工減料、官商勾結疑雲，但新竹檢調至今依舊靜悄悄，民眾如何能不質疑司法雙標？

竹北天坑案緣起「豐采五二○」建案在2022年至2023年施工期間8次坍塌，還曾發生特斯拉轎車掉入坑洞事件。新竹地檢署展開調查後，認定廠商施工涉及偷工減料，並指控楊文科涉嫌多次與建商私下接觸、接受建商提供餐券、餐飲招待等利益，在建案事故原因未釐清前，就介入協調復工事宜，指示下屬想辦法通過專業委員的審查等理由，2024年7月就依貪汙治罪條例圖利罪起訴。

從案發到起訴，花不到兩年時間蒐證，當初檢方對楊文科提出嚴重指控，以他在高級飯店內接受豐邑建設等與他職務有利害關係者招待飲宴等，並稱在楊文科縣長官邸及縣長辦公室，查扣到數十萬現金，連縣長官邸內的喜來登員工名片都拿出來說嘴，還聲稱要就財產來源不明部分另外分案調查。

一審法院經過近兩年的審理，楊文科因證據不足獲判無罪，但過去近兩年，被懷疑護航建商的諸多揣測，卻已先毀人名譽，也難怪楊文科在得知判決結果後，會談到公共安全、司法正義都不能打折。

若以竹北天坑案對比新竹棒球場案，許多人恐怕有更多疑惑，棒球場的問題不比天坑小，但新竹地檢署被外界問到此事時，除稱早在2022年7月主動分案、組成專案小組深入全面追查外，至今沒有下文。過去幾度遭到質疑，但除了發出新聞稿稱「持續積極偵辦中」，就是拿偵查不公開為由避談調查進度，各界始終看不到檢調積極的行動，更遑論調查結果。

回顧新竹棒球場重建案，前總統蔡英文2017年親赴新竹聽取時任市長林智堅的重建簡報，中央政府為此核准十餘億前瞻計畫的經費，民眾自然期待一個專業級的好球場，林智堅甚至曾自豪稱親自監工，2022年7月首度啟用的球賽，更邀來蔡英文總統致詞。

在蔡政府任內強力挹注資源與支持翻新的球場，結果一啟用就因場地缺失，造成多名職棒球員受傷，前不久退休的富邦悍將球員林哲瑄，還被證實就是當年在新竹棒球場所受的傷，讓他提前引退。不僅草皮上的碎石、不平整的球場傷及球員，事後球場地下被挖出回填大型廢棄物，存在重大安全疑慮等問題。

新竹檢調單位，4年來始終無法給外界一個答案，不僅等不到調查結果，連檢調積極的偵辦作為都看不到。再看看楊文科因天坑案被起訴求重刑的無罪判決，民眾如何相信國家機器不是選擇性執法？