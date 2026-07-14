聽新聞
0:00 / 0:00

竹北天坑案…建商判刑 楊文科一審無罪

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導

二○二二年<a href='/search/tagging/2/豐邑' rel='豐邑' data-rel='/2/228577' class='tag'><strong>豐邑</strong></a><a href='/search/tagging/2/竹北' rel='竹北' data-rel='/2/231712' class='tag'><strong>竹北</strong></a>建案施工過程釀多次<a href='/search/tagging/2/天坑' rel='天坑' data-rel='/2/115496' class='tag'><strong>天坑</strong></a>，還曾「吞噬」一輛特斯拉，引發軒然大波。聯合報系資料照
二○二二年豐邑竹北建案施工過程釀多次天坑，還曾「吞噬」一輛特斯拉，引發軒然大波。聯合報系資料照

新竹縣竹北市「豐采五二○」建案涉圖利及天坑案，新竹縣長楊文科與建商等十二人遭起訴。新竹地院昨宣判，楊文科無罪，時任工務處長江良淵、承辦人黃彧思讓停工建案違法施工，依圖利等罪遭判刑。豐邑建設負責人劉樹居、總經理邱崇喆未依圖施工導致道路塌陷，各判刑三年六月。

檢方表示，將研議是否上訴。楊文科表示，判決還他清白，支持二名公務員上訴。豐邑建設聲明，將依法提起上訴。

竹北天坑案緣起「豐采五二○」建案二○二二至二○二三年施工期間，工地與周邊道路八次坍塌，並發生特斯拉轎車掉入坑洞事件。新竹地檢署認定，建商施工涉偷工減料，楊文科涉在建案停工後介入協調復工，二○二四年依貪汙圖利罪起訴，求處十年以上重刑。

新竹地院原訂十日宣判，因颱風延至昨天宣判。合議庭認為，楊文科二○二二年七月卅一日公開指示成立專案小組釐清事故原因，但專案小組並非法定機關，僅具諮詢性質，是否准予復工仍屬縣府工務處職權，楊文科被控圖利無罪。

新竹縣長楊文科因竹北天坑案被檢方起訴圖利罪，一審獲判無罪，他表示，判決洗刷了莫須有指控。聯合報系資料照
新竹縣長楊文科因竹北天坑案被檢方起訴圖利罪，一審獲判無罪，他表示，判決洗刷了莫須有指控。聯合報系資料照

判決指出，工務處在鑑定單位尚未提出事故原因鑑定報告前，即核准復工，屬職權範圍內的專業判斷，難認有違反誠信原則或濫用職權；縱使復工後坍塌，行政機關是否濫用裁量權，應以作成行政處分當時客觀情況判斷，不得以事後結果反推復工決定違法。

不過，時任工務處長江良淵、工務處建管科承辦人黃彧思，讓建案於停工期間違法施工，一審認定有圖利豐邑建設及頌恩公司。合議庭指出，兩人默許已因坍塌遭勒令停工的「豐采五二○」建案持續施工，該建案停工期間違法施工七十七天，建商獲取不法利益三九八四萬餘元。

江良淵被依圖利罪，判刑五年四月，住處被查扣一四八三萬五千元不明來源財產，依犯公務員財產來源不明罪，判刑二年八月，應執行六年六月、褫奪公權四年。黃彧思犯圖利罪，判刑五年二月、褫奪公權三年。

建商部分，法院認定劉樹居、邱崇喆未依圖施工、違反建築技術成規，導致工地及周邊道路多次塌陷，危及公共安全，案發後又教唆偽證、提供不實工程文件，依違反建築技術成規、偽造文書及教唆偽證等罪，各判三年六月。

合議庭表示，建案施工過程竟有H型鋼擋土樁施作長度不符設計、提具不實擋土支撐結構計算書申請危評審查。頌恩副總盧永吉、協理兼工地主任劉進乾、豐邑建設登記負責人黃淑美、李姓法務協理、陳姓、洪姓技師、胡姓包商等被告，各判處四月至二年七月不等徒刑。

豐邑強調，擋土鋼樁、CCP止水樁及橫向補強等工法，符合工程規範，建案結構全數完成，檢測無安全疑慮。

竹北 楊文科 天坑 豐邑

延伸閱讀

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年6月

楊文科無罪 前工務處長、承辦人卻涉圖利判刑…法院認：默許停工期施工

竹北天坑案楊文科為何無罪？ 新竹地院判決關鍵看這裡

竹北天坑案竟釀8次塌陷 危及公共安全…豐邑高層2人各判3年6月

相關新聞

竹北天坑案…建商判刑 楊文科一審無罪

新竹縣竹北市「豐采五二○」建案涉圖利及天坑案，新竹縣長楊文科與建商等十二人遭起訴。新竹地院昨宣判，楊文科無罪，時任工務處長江良淵、承辦人黃彧思讓停工建案違法施工，依圖利等罪遭判刑。豐邑建設負責人劉樹居、總經理邱崇喆未依圖施工導致道路塌陷，各判刑三年六月。

成癮致死 為貴婦施打485次牛奶針 醫遭訴

一名呂姓貴婦因為嚴重睡眠障礙求診，薇娜時尚美學診所醫師劉祥耀涉以高頻率替她注射俗稱「牛奶針」的丙泊酚共四八五次，導致藥物成癮，貴婦提告民事求償後死亡，家屬憤而提告追究刑責，全案四年多來歷經二度不起訴、聲請再議發回，台北地檢署昨依過失致死罪起訴劉男。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。