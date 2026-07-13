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兩男子溫室種大麻找少年當清潔工 法院徒刑7年、10年6月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

楊姓、蔡姓兩名男子商議種植大麻，楊男出資、提供場所和負責種植，蔡男提供栽種專業知識、技術指導和不定時檢視，還雇用未成年少年打掃。彰化地方法院審結，依成年人與少年共同犯製造第二級毒品罪，判處蔡男有期徒刑10年6月，判處楊男有期徒刑7年。可上訴。

據了解，楊男、蔡男民國112年5月在南彰化租用偏僻透天厝種大麻，全幢窗戶貼鋁箔紙和拉起窗簾防光，全天開冷氣，電費是一家四口的5至6倍，且房子出租沒人定居，有數名男子進出，引起地方注意，台中調查處接獲檢舉會同警方蒐證，埋伏約一個月前往搜索，大麻種植工廠曝光。

判決書指出，蔡男否認參與製造大麻，辯稱是送飲料給楊男，過去幫忙看「跟蹤」楊男的車牌。楊男承認民國111年經人介紹蔡男，結識目的就是種植大麻，分工約定為他提供房屋、器材，蔡男提供技術指導，約定無論收成多寡，蔡男都可分得一公斤成品。

介紹楊、蔡認識的男子稱僅為單純介紹相識，沒聽說他們要共同種大麻。被雇用的少年稱受僱檢查透天厝各冷氣有沒有正常運轉，同時打掃大麻落葉。

彰化地院審酌，蔡男始終否認犯行，楊男均坦承犯行的犯後態度，兼衡二人犯罪動機、栽種大麻植朱達數百株，已製造完成大麻（花）成器數量非小，惟現無證據顯示大麻成品已流入市面等，及蔡男因犯類似案件坐牢，假釋期間再犯，暨他們的工作狀況、家庭經濟等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。

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楊、蔡兩名男子議定種植大麻，還找少年來打掃「溫控大麻場」，彰化地方法院判處楊男有期徒刑7年，蔡男有期徒刑10年。記者簡慧珍／攝影
楊、蔡兩名男子議定種植大麻，還找少年來打掃「溫控大麻場」，彰化地方法院判處楊男有期徒刑7年，蔡男有期徒刑10年。記者簡慧珍／攝影

彰化 大麻

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