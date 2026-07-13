竹北天坑案竟釀8次塌陷 危及公共安全…豐邑高層2人各判3年6月

歷經1年半偵辦與審理，「豐采520」違法復工案今天一審宣判。新竹地院認定，豐邑建設實際負責人劉樹居、總經理邱崇喆未依圖施工、違反建築技術成規，導致工地及周邊道路多次塌陷，危及公共安全，案發後又教唆偽證、提出不實工程文件，因此依違反建築技術成規、行使業務登載不實文書及教唆偽證等罪，分別判刑3年6月。

另外，頌恩副總盧永吉依違反建築技術成規、行使業務登載不實文書及教唆偽證等罪判刑2年；頌恩協理兼工地主任劉進乾依違反建築技術成規、行使業務登載不實文書及偽證等罪，應執行2年7月、緩刑5年，須支付公庫80萬元並接受12場法治教育。

豐邑建設登記負責人黃淑美判刑1年2月；李姓法務協理判刑7月、緩刑3年，須支付公庫50萬元；陳姓、洪姓技師各判刑6月，得易科罰金；胡姓包商判刑4月、緩刑2年，須支付公庫10萬元。法院另沒收豐邑建設未扣案犯罪所得1992萬400元，以及頌恩營造未扣案犯罪所得1992萬400元。

合議庭指出，陳、洪兩名技師負責「豐采520」建案結構設計，本應以施工安全為首要考量，但洪姓技師竟出具不實擋土支撐結構計算書申請危評審查；陳姓技師也明知未設計CCP圖面，仍於建案變更設計時配合置換圖面送審，行使不實文件。

合議庭表示，劉樹居、邱崇喆、盧永吉、劉進乾為建案承攬工程人，未依設計圖施工、違反建築技術成規，導致「豐采520」工地及周邊道路多次塌陷，造成小貨車、特斯拉掉落坑洞毀損，致生公共危險，將周邊居民、勞工生命及財產安全置於危險之中。案發後4人為掩飾未按圖施工情形，又教唆證人於偵查中做偽證，並提出不實工程日報表、虛偽契約等文件，妨害檢方偵辦，因此依法論罪。

「豐采520」建案第一次變更設計原採33.8公尺H型鋼擋土樁，實際僅施作18.5公尺。檢方認定，劉進乾與結構技師洪男提出不實擋土支撐結構計算書取得危評通過；第二次變更設計時，陳姓技師配合劉進乾登載不實擋土設計圖面，經土木技師公會審查及縣府核准。其後，劉樹居、邱崇喆、盧永吉、劉進乾未依核准圖說施工，導致建案及周邊道路發生8次塌陷，致生公共危險，犯違背建築術成規罪。