王蘊不認虐死精舍會計...律師意外曝和解金額 家屬怒求償500萬違約金

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀，一審被依傷害致死等罪判刑12年。案件上訴，台灣高等法院今開庭，王蘊委任律師闡述聲請交保理由時，曝光王蘊與家屬和解的金額，令家屬不滿當庭舉手表示，雙方有簽保密協議，律師卻公布金額，「我要向他（指王蘊）求償500萬違約金」。

王蘊向法院聲請具保停押，表示已經關押500多天，他全身長疹子且指甲斷裂，身心無法再負荷，願意提供600萬元交保金。律師指出，王蘊願意配合法院任何的替代措施，包括科技監控、繳交護照等。

不過，律師敘述時說出王蘊與家屬的和解金額，並將金額曝光於公開簡報上，此舉引起家屬不滿，庭末舉手向法官表示，律師已經違反保密協定，當初雙方有簽保密協議，不能曝光和解內容，但律師卻公開金額，已經違反協議，因此她要依照協議向王蘊求償500萬元違約金，且堅決反對王交保。

家屬認為，即使是新加入的律師，當初未參與簽訂和解協議，但身為辯護律師也應該要了解協議內容，卻當庭公開和解金額，「實在是太離譜了」；另家屬也表示，雙方協議中王蘊也必須提出自白書，但他也不提，已是一項違約，如今律師曝光金額，更是二度違約。

王蘊今開庭仍主張無罪，並請求法院查明被害人的真正死因，並對發生本案表示遺憾。律師替他辯護，指出一審判決採用法醫研究所死因鑑定有三大謬誤，包括其一法醫沒有檢驗出死者有肌肉層嚴重受損、壞死或崩解，任意推論橫紋肌溶解症是外力創傷造成的，有倒果為因之處。

其二，法醫推測死者身上各處瘀傷可能是在18個小時以內傷害的情形，又改口說18小時是「硬寫出來的」，顯然前後矛盾；其三，法醫承認腎臟傷害發生，在肌肉損傷12至24小時後，法醫認定死亡時間2024年7月24日上午10點15分，以最短12小時回推，死者在參加研討之前，即已發生橫紋肌溶解症，而與研討過程中發生的事，二者明顯欠缺法律上的相當因果關係。

律師主張，死者身上各處瘀傷是如何、何時造成，及死亡結果與本案硏討活動間，有無法律上的因果關係等問題，均存有重大爭議，一審有調查未盡的疏謬，聲請囑託台大醫學院組成專家團隊，審查法醫研究所的鑑定報告，並再行鑑定本案真正死因，釐清事實。

依檢方起訴，蔡姓女子具會計專長，在精舍內擔任財務組出納，2024年2月下旬起，因王薀認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤、致損失數百萬元，且懷疑蔡女傳染新冠肺給幹子昀，又不願配合出家剃度，因此得罪王薀。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月起，蔡女多次遭體罰，蔡女受罰過程王薀的護法、信徒都圍著蔡女，不斷施以指導、並對蔡女施加精神壓力。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」再命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，法醫相驗，確認死因為橫紋肌溶解症。