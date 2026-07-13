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新北男偷剪刀闖銀行搶逾40萬元 強盜等罪起訴
新北市約50歲王姓男子6月間先偷取店家剪刀，再闖入板橋某銀行行搶逾40萬元，過程中揮舞剪刀恐嚇要殺害民眾，警方獲報後火速壓制逮捕。新北檢日前依攜帶凶器犯強盜等罪嫌起訴。
根據起訴書，王男6月17日上午10時許在板橋一間水煎包鍋貼店內，趁老闆不注意偷走桌上剪刀，再步行至板橋館前東路台新銀行板南分行。
王男進入銀行後，對著民眾曾姓女子及行員揮舞剪刀，並數度吆喝「錢拿來」，恫嚇曾女「妳要走去哪裡」，更威脅行員若不拿錢就要殺害曾女，行員因擔心民眾安全，只好將新台幣40萬4200元現金放在櫃檯給王男。
根據現場影像，王男拿到鈔票後未立即離開，還坐在現場整理現金。板橋警分局獲報後在4分鐘內火速趕抵，當場壓制逮捕王男，並查扣搶奪的40萬餘元及作案剪刀。新北地檢署日前偵結，依刑法竊盜、攜帶凶器犯強盜等罪嫌起訴。
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