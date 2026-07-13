竹北天坑案楊文科為何無罪？ 新竹地院判決關鍵看這裡

歷經1年半調查與審理，新竹縣長楊文科涉「豐采520」違法復工圖利案，新竹地院今下午宣判無罪。法院指出，專案小組並非法定機關，僅供工務處參考，復工與否仍由工務處依職權專業審查決定；另，行政機關是否濫用裁量權，應以作成行政處分當時的客觀情況判斷，不得以事後結果反推當時決定違法。

合議庭認為，就「豐采520」建案復工涉及公務員圖利罪嫌部分，楊文科雖於2022年7月31日公開指示成立專案小組釐清事故原因，但專案小組並非法定機關，僅具諮詢性質，是否准予復工的決定權仍屬新竹縣政府工務處職權，工務處仍保有最終裁量權。

合議庭指出，依「新竹縣建築爭議事件處理辦法」及「新竹縣建築物施工中發生公共安全事件處理原則」，復工審查主要以建築物是否安全作為裁量基準，事故原因是否釐清並非准駁復工的主要考量。因此，工務處雖在鑑定單位尚未提出事故原因鑑定報告前，即核准「豐采520」第二、第三次復工，但相關審查仍屬職權範圍內的專業判斷，難認有違反誠信原則、逾越權限或濫用職權情形。

合議庭並指出，縱使復工後仍發生坍塌，行政機關是否濫用裁量權，應以作成行政處分當時的人、事、時、地、物等客觀情況判斷，不得以事後結果反推當時決定違法。綜合全案證據，尚不足認定楊文科、江良淵及黃彧思明知違法，仍以濫權方式核准「豐采520」歷次復工，因此難認三人涉犯「貪汙治罪條例」第6條第1項第4款公務員對主管事務違背法令圖利罪。