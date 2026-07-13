檢察「三專生」名單揭曉！ 北檢發言人高一書共26人升二審

全國一審檢察官輪調二審「三專生」人事案，法務部檢察官人事審議委員會日前推薦台北地檢署襄閱主任檢察官、發言人高一書39人入圍，法務部長鄭銘謙今天圈選出包括高一書在內共26人。

鄭銘謙圈選出的26人服務機關、姓名、期別分別是彰化分署的郭景銘(36)、台北地檢的蔡名堯(37)、台北地檢的李進榮(37)、新北地檢的廖先志(39)、士林地檢的張志明(40)、新北地檢的黃彥琿(40)、花蓮分署的蔡英俊(40)、台中地檢的陳信郎(41)。

台北地檢的徐則賢(41)、台中地檢的李毓珮(42) 、高雄地檢的李怡增(42) 、高雄地檢的莊玲如(42) 、彰化地檢的王銘仁(43) 、台南地檢的林朝文(43) 、高雄地檢的林志祐(43) 、橋頭地檢的顏郁山(43) 。

另有台南地檢的周盟翔(43) 、台北地檢梁光宗(44) 、台北地檢黃育仁(44) 、台中地檢鄭葆琳(44) 、台南地檢李駿逸(44) 、新北地檢陳旭華(45) 、新北地檢李超偉(45) 、桃園地檢黃榮德(45)、台中地檢吳錦龍(46)、台北地檢高一書(47)。