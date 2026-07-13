曾找警察當「門神」！建設公司前董事長詐貸11億 銀行法重判12年

欣偉傑建設公司前董事長羅律煌被控2012年承建台北市「中心隱」建案，偽造文件向兆豐銀行詐貸11億餘元，依銀行法等罪起訴；台北地院審理5年，今依2個銀行法詐欺取財罪判羅有期徒刑6年6月、6年，訂應執行刑12年。可上訴。

羅律煌爭議事件不少，曾因整合土地擔心黑道恫嚇，找上時任基隆市警局秘書科研發股長高振楹擔任「門神」，允諾支付200萬元；檢廉調偵辦基隆市議會前議長黃景泰案時再立案偵辦他，高一審判刑7年6月，羅因配合辦案獲判免刑。

檢方起訴指出，羅律煌2012年承建台北市中山區德惠街「中山隱」建案時，以土建融資名義偽造不動產買賣契約等文件向兆豐銀行詐貸11億餘元。

檢方指控，羅律煌偽造買賣契約不實登載每坪買賣價格為340萬元，土地交易價款9億6164萬元向兆豐銀行貸款，兆豐銀2012年5月核貸6億2400萬元土地融資給欣偉傑公司。

取得貸款後，羅律煌2012年6月向兆豐銀申請動撥5億2800萬元支付土地尾款及仲介費，另在2012年5月申請動撥9600萬元，共向兆豐銀詐貸6億2400萬元。

此外，羅律煌2013年1、2月間，以欣偉傑名義委託建經公司製作每坪造價18萬、營造成本11億4120萬元的興建計畫書，又向兆豐銀行申請建築融資，兆豐銀行2013年3月核貸5億7000多萬元給欣偉傑。

檢方偵查認為，羅律煌明知兆豐銀是依工程進度撥款，卻找裝修業者製作不實會計憑證，除了詐貸還涉及逃漏稅；當年，兆豐銀對此表示是依照授信作業程序辦理，撥款也憑建經公司提供的工程查核報告執行，全案2016年5月全部還款、結清。