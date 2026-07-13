竹北天坑案董座判3年6月 豐邑聲明：建案安全無虞將上訴

新竹地院審理竹北「天坑案」今下午4時宣判，新竹縣長楊文科獲判無罪；豐邑機構董事長劉樹居因違背建築術成規等罪遭判3年6月。豐邑建設表示尊重司法，但對判決深感遺憾，待收到完整判決書並完成法律評估後，將依法提起上訴，維護相關人員合法權益。

豐邑建設今發布聲明表示，尊重司法程序，惟對於一審判決結果深感遺憾，將於收到完整判決書並完成法律評估後，依法提起上訴，以維護公司及相關人員合法權益。

豐邑指出，公司始終高度重視公共安全，也理解本案曾引發鄰近住戶及社會大眾關切，對於事件造成的不安與困擾，除表達誠摯歉意外，也已積極投入鄰里敦親睦鄰，並達成圓滿結果。目前520建案結構已全數完成，經檢測確認無安全疑慮。

豐邑表示，本案審理期間，公司委託三家第三方進行專業鑑定及科學分析，相關意見均認為陷坑與施工工法並無因果關係，陷坑成因涉及道路地下管線開挖、道路回填不實、地下地質條件、雨水滲入及地下室開挖抽水等多項因素，並非單一施工因素所能解釋。

豐邑指出，本案擋土鋼樁、CCP止水樁及橫向補強等工法均符合相關工程規範，相關數值分析也顯示施工方式符合工程專業標準及安全要求，期待案件後續審理能獲得更全面、客觀認定。

豐邑表示，公司所有施工均依法申請、依法施工，事故發生後也全力配合主管機關辦理各項調查，停工超過兩年期間完成改善措施、安全檢查及復工審查，並持續精進施工管理及風險控管機制，以最高標準落實工地安全管理，同時深化法治教育、法規遵循訓練及內部管理，強化同仁依法執行職務及風險意識。

豐邑強調，目前公司財務及營運狀況穩健，全台各建案均依既定計畫推動，工程進度、客戶交屋及合作廠商權益均不受本案影響，未來將持續秉持誠信經營及專業營建精神，積極配合司法程序，持續提升施工品質與安全管理，回應社會各界期待，重建社會大眾對企業的信任。