楊文科天坑案一審無罪檢方評估上訴 縣府：縣政照常推動
新竹地院審理竹北「天坑案」，歷經1年多審理，今天下午4時宣判，新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪。新竹縣府表示尊重司法判決，強調縣政運作不受影響；新竹地檢署則表示，待收到完整判決理由後，將依法評估是否提起上訴。
新竹地院審理竹北「天坑案」，全案歷經1年多審理，今天下午4時宣判。新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪。對此，新竹縣政府強調，縣府團隊始終秉持依法行政原則，本案相關建築管理、公共安全監督及損鄰應變措施，皆依既定法規與專業鑑定嚴格把關。未來縣府仍將堅定捍衛公共安全與市民權益。
縣府表示，縣政運作一切正常，全體公務同仁將持續堅守崗位，各項重大建設、為民服務及民生施政皆依既定步驟全力推進，縣政推動不受影響，請縣民放心。
縣府強調，尊重司法判決，全案後續司法程序將由當事人及律師團依法進行。
新竹地檢署回應，尊重法院判決，後續將待收到完整判決理由後，再依法評估是否提起上訴。
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