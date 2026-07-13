快訊

王鴻薇亮牌了！卓榮泰曾幫林飛帆喬貸款？法官要傳司機「子豪」作證

下班帶傘！10縣市豪大雨特報 一路下到晚上

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年半

楊文科天坑案一審無罪檢方評估上訴 縣府：縣政照常推動

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹地院審理竹北「天坑案」，歷經1年多審理，今天下午4時宣判，新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪。新竹縣府表示尊重司法判決，強調縣政運作不受影響；新竹地檢署則表示，待收到完整判決理由後，將依法評估是否提起上訴。

新竹地院審理竹北「天坑案」，全案歷經1年多審理，今天下午4時宣判。新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪。對此，新竹縣政府強調，縣府團隊始終秉持依法行政原則，本案相關建築管理、公共安全監督及損鄰應變措施，皆依既定法規與專業鑑定嚴格把關。未來縣府仍將堅定捍衛公共安全與市民權益。

縣府表示，縣政運作一切正常，全體公務同仁將持續堅守崗位，各項重大建設、為民服務及民生施政皆依既定步驟全力推進，縣政推動不受影響，請縣民放心。

縣府強調，尊重司法判決，全案後續司法程序將由當事人及律師團依法進行。

新竹地檢署回應，尊重法院判決，後續將待收到完整判決理由後，再依法評估是否提起上訴。

新竹地院審理竹北「天坑案」，歷經1年多審理，今天下午4時宣判，新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪。聯合報系資料照
新竹地院審理竹北「天坑案」，歷經1年多審理，今天下午4時宣判，新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪。聯合報系資料照

天坑 楊文科

延伸閱讀

特斯拉掉坑掀關注 竹北天坑案今下午宣判…楊文科迎關鍵判決

天坑案涉貪獲判無罪 楊文科：洗刷莫須有指控、終還公道

獨／竹北天坑案建案現況曝光...3房近4000萬 交屋關鍵卡在使用執照核發

誰卡建設？竹縣府：公所多次變更 竹北公所回「行政效率跟不上」

相關新聞

天坑案涉貪獲判無罪 楊文科：洗刷莫須有指控、終還公道

竹北天坑案的一審判決結果出爐，今天下午4點宣判無罪，楊文科本人未到庭，他的律師黃俊華到庭聆聽。楊文科獲判後，透過文字親回，「這份判決，終於洗刷了這陣子以來的莫須有指控，也還給我和縣府團隊一個公道。」

新北保大爆警集體代簽詐領加班費 警第一波自清移送6警持續清查

新北市警局保安大隊驚傳員警代為簽到並詐領加班費，新北警獲檢舉清查發現有多人涉嫌請同事代簽出退勤詐領加班費，將6名情節嚴重的員警依偽造文書、詐欺等罪嫌函送新北檢，其中有4警緩起訴2警請回，後續將持續清查另外疑涉違紀人員。

曾找警察當「門神」！建設公司前董事長詐貸11億 銀行法重判12年

欣偉傑建設公司前董事長羅律煌被控2012年承建台北市「中心隱」建案，偽造文件向兆豐銀行詐貸11億餘元，依銀行法等罪起訴；台北地院審理5年，今依2個銀行法詐欺取財罪判羅有期徒刑6年6月、6年，訂應執行刑12年。可上訴。

竹北天坑案董座判3年6月 豐邑聲明：建案安全無虞將上訴

新竹地院審理竹北「天坑案」今下午4時宣判，新竹縣長楊文科獲判無罪；豐邑機構董事長劉樹居因違背建築術成規等罪遭判3年6月。豐邑建設表示尊重司法，但對判決深感遺憾，待收到完整判決書並完成法律評估後，將依法提起上訴，維護相關人員合法權益。

楊文科天坑案一審無罪檢方評估上訴 縣府：縣政照常推動

新竹地院審理竹北「天坑案」，歷經1年多審理，今天下午4時宣判，新竹縣長楊文科涉違法復工圖利案獲判無罪。新竹縣府表示尊重司法判決，強調縣政運作不受影響；新竹地檢署則表示，待收到完整判決理由後，將依法評估是否提起上訴。

王鴻薇亮牌了！卓榮泰曾幫林飛帆喬貸款？法官要傳司機「子豪」作證

國民黨立委王鴻薇2年前爆料行政院長卓榮泰曾幫要參選立委的國安會副秘書長林飛帆向公股銀行「喬」貸款，林自訴王誹謗。台北地院今傳喚合庫投信前董事長林伯裕作證，王「亮牌」林的司機「子豪」就是吹哨者，向法院聲請傳喚「子豪」作證獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。