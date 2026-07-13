楊文科天坑案一審無罪檢方評估上訴 縣府：縣政照常推動

竹北天坑案的一審判決結果出爐，今天下午4點宣判無罪，楊文科本人未到庭，他的律師黃俊華到庭聆聽。楊文科獲判後，透過文字親回，「這份判決，終於洗刷了這陣子以來的莫須有指控，也還給我和縣府團隊一個公道。」

2026-07-13 16:19