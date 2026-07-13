天坑案涉貪獲判無罪 楊文科：洗刷莫須有指控、終還公道

竹北天坑案的一審判決結果出爐，今天下午4點宣判無罪，楊文科本人未到庭，他的律師黃俊華到庭聆聽。楊文科獲判後，透過文字親回，「這份判決，終於洗刷了這陣子以來的莫須有指控，也還給我和縣府團隊一個公道。」

楊文科表示，天坑事件發生後，造成居民不安與公共安全危機。身為縣長，他責無旁貸，該檢討的行政程序我們深切檢討；該追究的工程與建商責任，縣府團隊也絕對追究到底。這一點，他從未迴避。

面對公共危機的積極處置，絕不應被跳躍認定為圖利；嚴格要求建商扛起責任的過程，更不容被抹黑為護航！誠如法院判決所明鑑：絕對沒有收受任何不法利益，沒有與建商有任何利益交換，更沒有任何個人私利。

過去總有人栽贓護航建商，如今司法已經釐清真相，我們不妨再次用客觀的證據說話。當時縣府要求建商復工，就必須跨越我們設下的「四大嚴格門檻」，缺一不可。

第一、結構安全必須「零疑慮」：我們不聽建商片面之詞，強力要求必須由第三方具公信力的「台灣省結構工程技師公會」進行嚴格鑑定，確認地下室鋼小梁挫屈事故原因，並保證新建建物結構已毫無安全疑慮。

第二、周邊道路必須「全穩固」：針對民眾最擔憂的道路安全，我們要求「路基改善」必須確實完成，並經「臺北市土木技師公會」進行道路崩塌調查及安全鑑定，確保現況道路完全處於安全穩定狀態。

第三、環境監測必須「三方共識」：我們不容許建商球員兼裁判！監測方案必須委由包含社區代表在內的三方委任技師確認，在完全達成共識後嚴格執行，隨時盯緊周遭環境變化。

第四、鄰損賠償預存「1億元鄰損賠償擔保金」：為了確保周邊受損住戶的協調與賠償權益，我們祭出鐵腕，要求建商必須拿出高達新台幣 1 億元作為鄰損擔保金，而這筆鉅款也已在 113 年 12 月 19 日實實在在地匯入新竹縣府專戶。

楊文科表示，他想試問大家：真正護航建商的人，會主動把案件移送檢調偵辦，接受外部最高標準的檢驗嗎？真正放水建商的人，會強硬扣住 1 億元的真金白銀作為擔保嗎？真正急著讓建商過關的人，會設下這四大嚴苛標準，讓建案歷經600多天的停工與反覆嚴審，才終於進入復工程序嗎？

楊文科強調，公共安全不能打折，司法正義同樣不能打折。感謝法官明察秋毫，沒有因為社會情緒的高漲或有心人士的惡意操作，就讓勇於任事的行政判斷遭到不當的刑事化。過去這段時間面對抹黑與造謠，他堅持努力做事，相信清者自清。今天的無罪判決，證明了真相不會被謊言掩蓋，正義終會彰顯。

謝謝所有在風雨中依然關心我、相信我的朋友。他為新竹縣努力不懈的心，從未改變，未來也會更加堅定。他再次呼喊「鐵腕把關、絕不退讓，司法明鑑、真相大白，無私無我、無愧於心」。