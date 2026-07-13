王鴻薇亮牌了！卓榮泰曾幫林飛帆喬貸款？法官要傳司機「子豪」作證

國民黨立委王鴻薇2年前爆料行政院長卓榮泰曾幫要參選立委的國安會副秘書長林飛帆向公股銀行「喬」貸款，林自訴王誹謗。台北地院今傳喚合庫投信前董事長林伯裕作證，王「亮牌」林的司機「子豪」就是吹哨者，向法院聲請傳喚「子豪」作證獲准。

王鴻薇今年5月18日出庭否認犯罪，表示對公共事務有監督權，還表示爆料緣由是接獲「吹哨者」的檢舉，也提供1分30秒的錄音檔為證據，林飛帆的律師羅國豪當天聲請傳喚林伯裕作證，王不反對，林伯裕今到庭。

開庭時，羅國豪就錄音檔案中一段14秒的對話問林伯裕是否為其本人的聲音？林以肯定語氣答稱「不是」，林還說，當初王鴻薇開記者會的事情他知道，也知道王有提到「喬」貸款的事，不過，王鴻薇並沒有向他查證、確認。

王鴻薇的律師葉昱廷請法官提示全程音檔，林伯裕表示因不記得有說過類似的話，所以不確定聲音是他本人的，葉昱廷質疑林為何只聽「14秒」即可明確表明不是自己的聲音，卻在聽完「全部」後又表示不確定，十分可疑。

葉昱廷追問林伯裕為何不在王鴻薇召開記者會第一時間反駁、否認？林伯裕表示，因不是事實，所以沒有必要講什麼，怕講了只會更糟。

王鴻薇想親自詰問，法官准允。王問有沒有見過林飛帆？林伯裕稱有，但見幾次沒印象，場合、時間也不記得，還說平時與林飛帆沒怎麼聯絡。

王鴻薇再問林伯裕知不知道2023年12月時的司機是誰？林一開始表示曾有過好幾個司機，但經王提醒是否有1個叫「子豪」的司機？林答稱確實有，王隨後表示提供音檔的人就是「子豪」，聲請傳喚「子豪」出庭作證獲准，法官預計下月再開庭審理。

2023年12月28日，王鴻薇、新北市議員林國春召開記者會，指控當時的民進黨總統候選人賴清德競選總部督導卓榮泰曾幫林飛帆「喬」過貸款，林認王說法不實，遞狀自訴王鴻薇誹謗。

林飛帆2023年12月提自訴表示，看到王鴻薇等人的說法，他與卓榮泰都非常詫異，王的指控毫無實據；林說，沒有看到王鴻薇拿出任何證據，他從來沒有貸款過，名下也無房產，更不用說有能力貸款。

合庫投信前董事長林伯裕（左）今天為自訴案出庭作證。記者王聖藜 /攝影

國安會副秘書長林飛帆。圖／聯合報系資料照