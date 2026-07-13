竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年6月

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀，一審被依傷害致死等罪判刑12年。案件上訴，台灣高等法院今開庭，王蘊委任律師闡述聲請交保理由時，曝光王蘊與家屬和解的金額，令家屬不滿當庭舉手表示，雙方有簽保密協議，律師卻公布金額，「我要向他（指王蘊）求償500萬違約金」。

2026-07-13 18:06