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女交通違規積欠勞健保逾22萬 屏東分署查封原民保留地急現身辦分期

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名女子從2019年起開著車齡15年以上老舊愛車卻屢次超速、不依道路交通標線指示轉彎或變換車道等行為遭開罰，並積欠使用牌照稅、勞健保等費用，總金額達22萬元，相關單位催繳無果後，移送行政執行署屏東分署執行，分署查封原民保留地後，才急現身，辦理29期分期繳納罰鍰。

屏東分署指出，該名女子開車超速違規等行為遭開罰，還多次開車行駛國道等應繳費公路未繳費，經催繳仍拒繳。同時積欠使用牌照稅、勞保費、健保費未繳。該女子交通違規與欠稅費行為，經高雄區監理所屏東監理站、屏東縣政府財稅局、勞動部勞工保險局、衛福部健保署高屏業務組催繳無果後，移送行政執行署屏東分署執行。

屏東分署承辦書記官清查發現該女累積積欠公法債務共22萬元，單就交通違規罰款與未繳通行費占大宗，約12萬元。執行人員執行該女子存款等金錢債權，仍不足清償，另發現違規車輛車齡老舊，恐無變價價值。執行期間，分署曾多次發文通知該女到場說明或繳納欠款，均置之不理。

書記官查到該名女子名下有2筆坐落在春日鄉的原住民保留地土地，隨即發文囑託枋寮地政事務所辦理查封登記，執行人員辦理查封、指界及張貼查封公告，並查訪鄰近住戶了解查封標的物使用情形。

查封後不久，該女主動聯繫書記官表示，經親友有轉達土地遭查封一事，願意出面處理欠款。該女依約到場陳述因尚需扶養家人，無力一次清償全部欠款，請求准予辦理分期，經分署徵得各移送機關同意後准予分期，共分29期。

屏東分署表示，為辦理法務部行政執行署「交通專案」，落實行政院「五打七安」道安政策，分署持續針對惡意欠繳罰鍰違規大戶採取強力執行手段，呼籲民眾收到執行分署通知時，主動到場配合調查或辦理分期繳納，切勿心存僥倖，以免名下財產遭強制執行，得不償失。

屏東分署書記官書記官清查發現該女累積積欠公法債務共22萬，發文強制執行查封該女旗下土地，書記官執行示意圖。圖／屏東分署提供
屏東分署書記官書記官清查發現該女累積積欠公法債務共22萬，發文強制執行查封該女旗下土地，書記官執行示意圖。圖／屏東分署提供

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