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撿到iPhone手機辯肚痛未即送派出所 涉侵占法院判無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

宋姓夫妻騎車發現馬路上有iPhone 15手機，撿起手機後先去吃早餐，但吃了早餐丈夫肚子不適，返家上廁所，隨後就接到警察電話詢問是否撿到手機；兩人將手機送到派出所，仍被依侵占遺失物罪嫌送辦，法院認定檢方舉證均無法形成有罪心證，判決兩人無罪。可上訴。

判決書引用台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，宋姓男子與黃姓女子是夫妻，宋在去年8月31日上午8時許，騎車載黃妻行經台南市東區中華東路2段後甲圓環時，宋發現路面有一支iPhone15手機，停車要黃妻撿拾；檢方認定二人意圖侵占，涉嫌侵占遺失物罪嫌。

宋姓男子矢口否認犯行，辯稱當時在等紅燈，請妻子撿起手機是要送去文賢派出所，沒有要侵占的意思；因先去永康菜市場吃早餐，吃了早餐肚子痛，趕回家上廁所，後來接到派出所電話，要拿手機過去，發現不見了，騎車回路上找，在機場路附近找到手機送過去。

宋表示，手機面板破損，後面鏡頭破損，看起來是關機狀態，他有嘗試開機，但開不起來，因此沒有聽到有來電聲響；對於手機失主說有打電話，他並沒有接到。他拿到手機就放到機車前方置物櫃內，沒有要侵占，只是肚子痛還沒送去派出所，黃女說法與宋一致。

手機失主謝姓男子證稱，當天早上請姑姑幫打了4通電話給自己手機，有截圖證明；法院調閱通聯紀錄，證明當天確實有相關受話紀錄，但無法證明有人接聽電話，謝也表示，電話沒人接。

法院指出，再依據員警職務報告記載，宋姓男子將手機送到派出所時，狀態確實如宋的供詞，手機為靜音狀態，謝姓失主至所內有嘗試直接開機，但因螢幕面板破損，無法判斷功能是否均正常，有無在開機狀態；且從手機送到所內至發還期間，均為靜音狀態。

法院認為，即使謝姓失主有撥打電話，但依據員警報告，目視手機毫無反應、從未發出聲音，並無證據可證明，宋姓夫妻曾經聽到手機響起，或看過手機內簡訊，仍均置之不理而意圖侵占；另，兩人8時21分拾獲手機，送到派出所時間為12時許，僅相隔3個多小時。

法院表示，很難排除宋姓夫妻確有因其他要事或突發身體狀況，延遲將拾獲手機交給警方可能性，無法單憑兩人相隔3個多小時才將手機送到警局，就認定兩人主觀上有何不法侵占手機的不法所有意圖，判決無罪。

宋姓夫妻騎車發現馬路上有iPhone15手機，撿起手機後先去吃早餐，但吃了早餐丈夫肚子不適，返家上廁所，雙雙被依侵占遺失物罪嫌送辦，法院判無罪。聯合報系資料照
宋姓夫妻騎車發現馬路上有iPhone15手機，撿起手機後先去吃早餐，但吃了早餐丈夫肚子不適，返家上廁所，雙雙被依侵占遺失物罪嫌送辦，法院判無罪。聯合報系資料照

侵占 iPhone 早餐

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