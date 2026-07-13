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毒犯搭車與警爆推擠釀傷 妨害公務、吸毒罪送辦下場曝
林姓男子去年搭乘友人汽車遭遇員警攔檢，因自身吸毒及友人通緝在案，將員警推出車外拒檢，導致王姓警員全身多處受擦挫傷，士林地檢署檢察官清查後，針對林涉案部分偵結分別依妨害公務罪嫌起訴、吸毒罪嫌緩起訴。
處分書指出，林男去年11月16日下午4時許與兩名友人同行，駕駛汽車行經台北市內湖區新湖一路一帶，遭與王姓警員攔查，林因自身吸毒，且知悉車上一名陳姓友人因案遭通緝，在王員阻止友人啟動汽車引擎時，徒手將王員推出車外，其友人見狀也駕車加速逃離現場，過程導致王員撞擊車門而全身多處受擦挫傷。
警方隨後展開攔截圍捕，林等1車3人在內湖區民權東路六段落網，員警附帶搜索查獲毒品依托咪酯煙彈1顆、依托咪酯煙油1瓶、折疊刀1把，經尿檢驗出毒品安非他命陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌送辦。
偵查中，林男坦承犯行，檢方清查相關筆錄、檢驗報告、診斷證明書、員警密錄器畫面等，認定林涉嫌刑法「對公務員依法執行職務施暴罪」、修正前毒品危害防制條例「施用二級毒品罪」。
妨害公務罪部分，檢方偵結起訴，另考量林先前因涉詐欺案遭台北地院判刑1年4月確定，2022年底假釋出監並付保護管束，仍於徒刑執行完畢5年內再犯此案，建請法院依累犯規定加重其刑。
吸毒罪部分，檢方考量林犯後坦承犯行、具悔悟之心，且表示願接受毒品戒癮治療，同時經醫療機構評估，認為適合接受毒品戒癮治療，審酌刑法規定各款事項及公共利益維護，偵結緩起訴，期間1年6月，須接受醫院治療1年。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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