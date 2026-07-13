毒犯搭車與警爆推擠釀傷 妨害公務、吸毒罪送辦下場曝

薇娜時尚美學診所醫師劉祥耀被控替睡眠障礙患者「舒眠治療」，注射含有第4級管制藥品Propofol（丙泊酚）高達485次，導致藥物成癮，患者在另家診所舒眠麻醉除疤雷射手術時，心跳緩慢送醫救治後死亡。家屬提告醫師涉過失致死，此案經地檢署2度不起訴，家屬聲請再議，台灣高等檢察署發回，台北地檢署今偵結，依過失致死罪嫌起訴劉醫師。

2026-07-13 12:55