影／公車飛馳苗栗市區闖紅燈…乘客嚇到驚呼 罰8600評鑑扣分

一輛高鐵快捷公車7月10日上午在苗栗市民族路、國華路口闖紅燈，左後輪還輾過安全島島頭彈跳一下，嚇到乘客及用路人，還好沒有發生意外，縣府等單位調查，將依相關規定開罰8600元。

臉書社團7月11日流傳一段影片，一輛高鐵快捷公車在苗栗市民族路、國華路口，國華路南、北向直行綠燈號誌已經亮起，公車仍從民族路闖紅燈左轉國華路，左後輪還輾過安全島島頭，車身彈跳一下，國華路車子紛紛停下來，甚至南向先頭的3輛機車已經通過，還好沒有釀成意外。

影片引發熱議，目擊者PO文，「這家客運是想挑戰大家的心臟強度嗎？」指控紅燈都亮這麼久了，還想硬闖，是把乘客的命當成七彩霓虹燈嗎？

警方及縣政府等單位都介入調查，公車內監視系統，還錄下車子輾過安全島島頭彈跳，乘客發出一陣驚呼聲。

後續警察及監理單位依照道路交通處罰條例第53條，處以3600元罰鍰；縣府交通工務處依據苗栗縣政府市區汽車客運業營運虧損補貼管理作業要點，及苗栗縣政府市區汽車客運營運與服務評鑑執行要點，處以3000元罰鍰，及評鑑成績扣2分；台灣高鐵公司依聯合行銷合約處以2000元裁罰。

一輛高鐵苗栗站快捷公車7月10日在苗栗市民族路、國華路口闖紅燈，相關單位開罰8600元。圖／苗栗警察分局提供