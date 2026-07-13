新北保大爆警集體代簽詐領加班費 警第一波自清移送6警持續清查

新北市警局保安大隊驚傳員警代為簽到並詐領加班費，新北警獲檢舉清查發現有多人涉嫌請同事代簽出退勤詐領加班費，將6名情節嚴重的員警依偽造文書、詐欺等罪嫌函送新北檢，其中有4警緩起訴2警請回，後續將持續清查另外疑涉違紀人員。

據了解，保大第一中隊1名錢姓警員時常遲到、早退，竟請同單位5名同事代為簽出入，涉嫌溢領加班費。保大內部基層員警看不下去2個多月前憤而檢舉，保大獲報後成立專案小組清查，經調閱電腦登錄紀錄與駐地監視器比對後，將錢員及5名員警依偽造文書及溢領加班費罪嫌函送。其中2名員警請回，4名員警經偵結後緩起訴處分。

保大指出，目前已進行第二波自清自檢，針對其餘情節較輕微或仍疑似涉案的人員地毯式調查，據了解疑尚有20名員警涉案。保大強調，後續針對查有違法（紀）人員，將秉持不庇縱、不掩飾、不護短及毋枉毋縱立場，依法嚴處究辦，並持續強化警員法紀教育，杜絕違法違紀行為再度發生，全力維護警察廉正形象。