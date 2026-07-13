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恐怖情人報復…抖音狂PO「愛做歡迎約」 二審獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市游姓男子3年前因感情糾紛，在抖音公開前女友、女友同事個資，惡意加註「愛做歡迎約」等字，導致被害人狂接約砲電話。被害人心懼報案，游男坦承發文，但辯稱部分平台非其所為。一審依個資法等罪判5月、3月（可易科）；二審駁回上訴，宣告緩刑2年，尚未未確定。

檢警調查，游男與前女友曾為情侶，卻波及前女友同事及其未滿12歲女兒。2023年8月起，游男以前女友照片當大頭貼公布個資。

同年11月至2024年1月底，游男再創帳號公開前女友同事電話及女童照片，標註前女友姓名，配上「砲友變人妻」、「女兒可愛媽媽怎麼那麼的…」、「愛做歡迎約」等語，還每日打電話騷擾前女友同事。

游男脫序行為導致前女友同事狂接性交易邀約，嚴重干擾社會生活。檢方認定游男涉犯散布文字誹謗、跟蹤騷擾及違反個資法等罪嫌起訴。

一審指出，游男未理性解決糾紛，利用未成年資料犯案且未和解。考量其坦承犯行，依成年人故意對兒童犯非法利用個資罪判刑5月；另依非法利用個資罪判刑3月，得易科罰金。交友軟體部分因證據不足判無罪。

檢方與被告後續都提上訴。檢方主張游男未達成和解，量刑過輕；游男則主張已坦承犯行具悔意，請求法院從輕量刑並給予緩刑機會。

台中高分院近日審結，一審判決認事用法無違誤，駁回上訴。但考量游男歷經偵審應知警惕，也達成和解，予以宣告緩刑2年，全案尚未確定。

台中市游姓男子因感情糾紛，涉公開前女友及其同事個資，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市游姓男子因感情糾紛，涉公開前女友及其同事個資，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

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