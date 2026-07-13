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超打牛奶針485次致患者成癮腦病變亡 醫師過失致死起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

薇娜時尚美學診所醫師劉祥耀被控替睡眠障礙患者「舒眠治療」，注射含有第4級管制藥品Propofol（丙泊酚）高達485次，導致藥物成癮，患者在另家診所舒眠麻醉除疤雷射手術時，心跳緩慢送醫救治後死亡。家屬提告醫師涉過失致死，此案經地檢署2度不起訴，家屬聲請再議，台灣高等檢察署發回，台北地檢署今偵結，依過失致死罪嫌起訴劉醫師。

檢方追查，曾經從事珠寶設計的患者，因嚴重睡眠障礙求診，劉醫師涉嫌賺取高額的報酬，未恪遵醫療規則，在2018年至2020年間共1023天，為患者注射含propofol成分的管制藥物「飛可復1%注射液」（俗稱牛奶針）高達485次，平均2.1天就施打1次，導致患者生理、心理依賴及成癮，再繼續施打為其抵癮。

患者在2020年9月2日到另家診所「除疤雷射」，辛姓醫師（涉過失致死不起訴處分確定）當時注射propofol藥物靜脈麻醉，在舒眠麻醉狀態下除疤雷射，不料1個多小時後患者血氧降低、心跳緩慢，經CPR（心肺復甦術）急救後送往台大醫院救治，同年月30日死亡。

檢方依據法醫解剖報告認定，死亡原因可能因舒眠麻醉手術施用propofol作用，導致缺氧缺血性腦病變，及長時間住院治療，致腦水腫病併發肺炎、菌血症、敗血性栓子而死亡。

此案經地檢署檢察官2度不起訴劉醫師，家屬不服聲請再議，高檢署發回。北檢偵結認定，劉醫師長期高頻率、反覆對患者濫用propofol進行舒眠治療，難認是正當醫療目的，且導致身心依賴、成癮，須不斷透過各種名目尋求施打，最終因施用propofol作用而死亡，劉醫師違背醫療常規行為與患者死亡有相當因果關係，認定涉過失致死罪嫌，依法起訴。

民事判決部分，患者家屬對醫師求償800萬元醫療費用、無法工作損失198萬及精神撫慰金200萬元。一審法官依醫師時薪、每次睡眠治療4小時計算醫療費用582萬元、精神撫慰金50萬元，判賠632萬元。二審則認定，家屬無法證明長期未工作的原因是否與舒眠治療有關，且不應賠償醫療費用，但患者健康權受損害，醫師賠償精神撫慰金200萬元。雙方均上訴，最高法院2024年12月均駁回。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

醫師 患者 牛奶針 死亡

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