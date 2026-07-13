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麻醉藥劑治失眠3年內打485次致死 醫師遭北檢起訴

中央社／ 記者謝君臨台北13日電

台北市診所劉姓醫師被控長期對呂姓病患使用麻醉藥劑propofol（丙泊酚）進行舒眠治療，3年內共施打485次，最終導致呂女死亡；北檢今天依涉犯過失致死罪嫌，起訴劉男。

台北地檢署起訴指出，劉姓醫師明知propofol為管制藥品管理條例列管的第四級管制藥品，適用症為麻醉劑功能；而管制藥品均具有適應症，醫師於醫療中不應不當使用管制藥品，致使病患成癮，或任意施用於藥物成癮者，為他抵癮。

根據起訴，劉姓醫師知道呂姓病患因嚴重睡眠障礙求診，為維護病人最大健康利益，不應使用propofol進行舒眠治療，竟為賺取高額報酬，未恪遵醫療規則，且未善盡醫療上必要注意義務，於民國107年3月15日至110年1月22日替呂女高頻率反覆注射含propofol成分的管制藥品「飛可復1%注射液」共485次。

經高頻率反覆注射藥品，造成呂女生理、心理依賴及成癮後，劉姓醫師再繼續為她施打，為她抵癮。

根據起訴，呂女於110年9月2日10時許，前往新北市某診所由辛姓醫師為她注射propofol藥物靜脈麻醉，在舒眠麻醉狀態下進行除疤雷射手術時，於同日11時許，血氧降低、心跳緩慢等，經施以心肺復甦術，並由救護車送醫救治，仍於同年月30日不治死亡。

新北地檢署檢察官會同法醫師前往相驗後解剖，研判呂女死亡原因可能因舒眠麻醉手術施用propofol作用，導致缺氧缺血性腦病變及長時間住院治療，致腦水腫併發肺炎、菌血症、敗血性栓子而死亡。

案經呂女家屬提告，辛姓醫師被控過失致死罪嫌部分，已獲新北檢不起訴確定；至於劉姓醫師部分，北檢檢察官偵辦後認定他涉犯過失致死罪嫌，今天起訴。

北檢檢察官認為，劉姓醫師長期高頻率、反覆對呂女濫用propofol進行治療，難認合於正當醫療目的，此舉造成呂女生理、心理依賴及成癮，而須不斷透過各種名目尋求施打，最終導致死亡結果；劉男違背醫療常規行為，與呂女死亡間自有相當因果關係，罪嫌應堪認定。

醫師 北檢

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