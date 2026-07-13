32歲男汽機車駕照都被吊銷…無照上路三度被逮 挨罰逾11萬元均不繳納

陸姓男子汽機車駕照均已遭吊銷，仍三度無照駕駛小貨車或騎車上路，被警攔查開單，台南市交通局分別裁罰3萬6千元、3萬6千元、4萬5百元，加上其他罰單未繳，共滯欠13萬6500元，均逾期不繳納；行政執行署台南分署強制執行，直接扣押存款，解繳交通局全數償還。

32歲陸姓男子2024年1月間駕駛小貨車行經台南市安平區育平五街，轄區第四警分局員警攔檢，發現他五年內第二次以上在吊銷駕照期間仍駕駛小型車或機車，開單移送；同年5月，陸又騎車行經安南區本原街二段，經第三警分局員警攔檢，再次開單。

去年4月，陸又駕駛小貨車國道1號南向319公里處，遭國道員警攔查，三次開單台南市交通局分別裁罰3萬6千元、3萬6千元、4萬5百元，加上陸還滯欠交通罰單1筆金額2萬4千元，均逾期不繳納；交通局移送台南分署，執行金額13萬6500元。

台南分署表示，執行人員今年1月間收案後，發現陸有存款可供執行，乃核發執行命令扣押存款，經金融機關回覆足額扣得存款，解繳交通局後全數受償。分署指出，為還給用路人行的安全，全力執行行政執行署規劃「交通專案」，近日將加強執行與車輛相關滯欠稅款與罰鍰。