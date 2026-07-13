南港輪胎前副總收回扣害公司多付623萬 和解仍判4年定讞

南港輪胎前副總經理胡文埕利用職務機會向廠商收受回扣，導致公司受有623萬8000元採購成本損失，檢方依違反證券交易法特別背信罪起訴，一審判胡4年10月，二審考量他已與公司和解改判4年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

南港輪胎2014年間爆發內鬼案，前資材部經理陳啟清利用掌管採購權職務的機會，20年間收受5億餘元回扣，被判刑5年、併科罰金1500萬元定讞；公司進一步清查，發現2014年初申請退休的胡文埕也涉嫌收回扣。

檢方2016年間搜索約談胡，而有多家廠商作證曾給胡回扣，其中有廠商將回扣成本轉嫁至報價單上，造成南港輪胎受有損害，檢方依依違反證券交易法特別背信罪嫌起訴。

一審認為，胡文埕1976年起任職於南港輪胎公司，先後歷任公司不同單位股長、課長、副廠長、協理兼廠長，之後經董事會決議升為執行副總經理，負責公司模具部品、機械設備等採購業務，深受公司經營階層信賴。

一審指出，胡卻未依誠實信用原則忠實執行業務，也未替公司爭取最大採購利益，反圖謀一己私利收受回扣，犯案期間持續逾2年，使南港輪胎額外支付623萬8000元採購成本，且犯後否認犯行飾詞狡辯，態度不佳，判決4年10月徒刑。

案件上訴，二審認為胡犯罪情節不輕，且犯罪期間持續逾2年，使南港輪胎額外支付623萬8000元採購成本，對南港輪胎造成損害也不輕，考量他已給付南港輪胎300萬元，雙方達成民事和解，撤銷改判刑4年。胡提上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回定讞。