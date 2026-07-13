兄在老家住了30年不爽母給妹 辯獨子不想搬…法院判他返還

王姓男子母親過世前，將台南市歸仁區房屋贈與給女兒，王認為母親房屋是要給家中獨子，不可能給妹妹，告妹妹偽造文書；王女原本一直讓哥哥居住，為此也要求王遷讓房屋，王拒絕並堅稱自己住了30年，有居住合法權源，法院判決他要搬走。可上訴。

王女提起請求遷讓房屋訴訟主張，表示母親過世前，已將名下房屋於2023年3月以贈與為由移轉所有權登記給她，母親過世後，基於親情一直沒有要求哥哥搬出去，成立未定期限、亦無法定其期限的借貸關係。

王女表示，如今她要將房屋收回自住，依本件起訴繕本，終止兩造間房屋使用借貸契約意思表示通知，哥哥即沒有占有房屋的合法權源，她請求哥哥遷出，交還房屋。

王姓男子否認妹妹主張，指自己是母親獨子，母親生前就說要將房屋留給他，妹妹辦理贈與移轉契約書上，母親簽名是偽造的，他已提出造文書及侵占等告訴，由台南地檢署調查中，本件在偵查程序終結前應停止訴訟程序。

另外，2023年3月母親已罹患不確定性癡呆，並無贈與房屋給妹妹的意思，且左眼僅能看到光線，如何能完成簽名？他從小跟父母住在該房屋，已住了30年，自有繼續居住的合法權源。

台南地院台南簡易庭說明，民事法院審理不受刑事法院認定事實拘束，王女提出房屋第二類謄本、建築改良物所有權贈與移轉契約書，且至歸仁地政事務所完成贈與登記在案；王姓男子則提出母親過去筆跡、醫院神經心理評估、LINE對話截圖等為證。

法院指出，醫院評估報告並未提及王母有何喪失自主決定能力，LINE對話紀錄也無從認定有何意識不清；再以肉眼辨識贈與契約書上的王母簽名，與王男提出的簽名書寫特徵非常相似，應為同一人所簽。

另外，依歸仁地政事務所回函，王女與母親辦理登記時，除了簽名還有使用王母的印鑑證明，此印鑑證明為王母所辦理並親自收執；相關贈與移轉契約書、土地登記申請書上，均有與印鑑證明相符印文，均應推定為本人授權行為。因此法院認定，王女既然是房屋所有權人，已向王終止兩造間房屋使用借貸契約意思表示，判決王應返還。