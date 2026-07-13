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課長涉貪羈押獲釋 爭取復職二度告贏中油討回百萬欠薪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾在台灣中油公司煉製事業部任職的黎姓課長被控採購收賄，羈押近9個月獲釋，中油依規定停職，交保後他爭取復職被打槍，打民事訴訟獲勝，法院判中油應給他復職並給付108萬元薪水確定，事後中油仍未准黎男復職，他不服再提告一審吞敗，上訴後二審逆轉，高雄高分院判中油應給付108萬元確定，黎男形同二度告贏中油。

判決指出，黎男為中油儲運課長，2022年間，檢調查出黎辦理的「自記式長期紀錄液位／溫度計及偵測儀一批」換購案涉貪，同年2月25日經橋頭地檢署聲押禁見獲准。

檢方偵結，依違背職務收受賄賂罪將黎起訴，案件移審法院後，黎因否認犯行，證詞牴觸，被法院裁定續押，直到同年11月11日才以25萬元交保停押，二審依圖利罪判刑6年，案件上訴最高法院後，最近撤銷發回更審。

黎男涉貪被羈押近9個月，中油公司依內部「工作人員考核獎懲注意事項」處以停職，停職期間僅領3分之1薪水，換算每月約3萬2000多元，他向中油爭取復職失利，提起民事訴訟爭權益。

黎男主張中油應從去年1月起至他提起民事訴訟這段時間，付他每月9萬6000多元全薪，包含停職期間及復職前薪水，合計給付108萬元。

一審橋頭地院審理時，當時法官認為黎男涉貪一案仍在審理程序中，判決尚未出爐，並不符公司復職規定，判黎男敗訴。他不服上訴，高雄高分院逆轉，判黎勝訴，不僅准他復職，還判中油應給付108萬元薪資確定。

依當初判決，黎男復職日最晚應為2022年12月15日，但他苦等多日卻仍未復職，他不滿中油不理會民事判決結果，再提起民事訴訟，要中油給付他2023年9月起至去年1月薪水共108萬8595元，另還有19萬2120元特休假工資。

橋頭地院審理時，中油反駁，稱黎男雖具有公務員兼具勞工身分，但並非考試院銓敘的公務員，不適用公務人員保障法，停職、復職規定應依據中油規章辦理，依內部規定復職須等判決確定，且目前黎仍可領3分之1薪水，未來若判無罪，也會補發工資。

橋院法官採信中油說法，並依據懲戒法院去年1月對黎男做出的停職裁定，認為若讓黎在判決確定前回公司執行公務，會對公務秩序造成「重大損害與影響」，中油不准黎男復職合乎公司內部規定，判黎敗訴，中油免給付復職後薪水。

黎男不服再上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為黎男結束羈押後，主管機關若未依法另行做出停職處分，便欠缺繼續停職的法律依據，由於黎男在停職事由消滅後，中油並未取得懲戒法庭的停職裁定，無權持續拒絕其復職，判中油敗訴，要給付黎男2023年9月至2025年1月被懲戒法院裁定停職前的薪資共108萬8595元確定。

中油示意圖。聯合報系資料照片
中油示意圖。聯合報系資料照片

中油 中油公司 薪水

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