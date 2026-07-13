特斯拉掉坑掀關注 竹北天坑案今下午宣判…楊文科迎關鍵判決

新北市一名廖姓婦人前年病逝，留下一筆遺產，不料女兒事後查帳赫然發現，母親在重病、生活無法自理的短短兩年內，名下7個帳戶竟被密集提領了高達1500萬元，甚至連股票都被「只賣不買」套現一空，氣得將與母親同住的大家眼中的「孝子」哥哥告上法院，請求返還不當得利。 哥哥喊冤辯稱「母親意識清醒、財物都是自己管」，士林地方法院法官認真做了這個動作，調閱ATM提款機地緣關係，打臉抓包，判被告在扣除喪葬等費用後，把錢全數吐回，還給全體繼承人。究竟法官是怎麼在長輩已經過世、沒有對證的情況下，認定哥哥是「惡意侵占」？本周聯合報數位版法律快譯通專欄，為讀者揭密，歡迎訂閱分享。

2026-07-13 07:30