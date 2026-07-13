聽新聞
0:00 / 0:00
特斯拉掉坑掀關注 竹北天坑案今下午宣判…楊文科迎關鍵判決
新竹地院審理竹北「天坑案」，全案歷經1年多審理，預計今天下午4時宣判。案件起因於竹北市豐邑機構「豐采520」建案施工期間多次發生坍塌，其中2023年4月27日發生特斯拉轎車掉入坑洞事件，引發社會高度關注。
「豐采520」自開工後，工地內外陸續傳出多起坍塌事故。新竹地檢署調查認定，施工過程涉及擋土牆設計變更、地質改良樁減量等情事，疑有降低工程成本、影響工程安全之虞，並進一步追查官商間是否涉及不法介入。
檢方於2024年7月依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，起訴新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長江良淵、豐邑創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等12人。檢方指控，楊文科涉嫌在建案停工後介入協調復工事宜，未善盡監督責任，求處10年徒刑以上；楊文科則否認犯行，強調全案依法行政並主張無罪。
檢方另建請判刑江良淵12年、劉樹居5年6月、邱崇喆5年10月。歷經近2年的司法攻防，竹北「天坑案」今天下午4時將由新竹地院宣判，判決結果除牽動被告個人司法責任，也將成為外界關注焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。