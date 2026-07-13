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特斯拉掉坑掀關注 竹北天坑案今下午宣判…楊文科迎關鍵判決

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

2023年4月27日發生<a href='/search/tagging/2/特斯拉' rel='特斯拉' data-rel='/2/111865' class='tag'><strong>特斯拉</strong></a>轎車掉入坑洞事件，引發社會高度關注。圖／聯合報系資料照片
2023年4月27日發生特斯拉轎車掉入坑洞事件，引發社會高度關注。圖／聯合報系資料照片
新竹地院審理竹北天坑案」，全案歷經1年多審理，預計今天下午4時宣判。案件起因於竹北市豐邑機構「豐采520」建案施工期間多次發生坍塌，其中2023年4月27日發生特斯拉轎車掉入坑洞事件，引發社會高度關注。

「豐采520」自開工後，工地內外陸續傳出多起坍塌事故。新竹地檢署調查認定，施工過程涉及擋土牆設計變更、地質改良樁減量等情事，疑有降低工程成本、影響工程安全之虞，並進一步追查官商間是否涉及不法介入。

檢方於2024年7月依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，起訴新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長江良淵、豐邑創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等12人。檢方指控，楊文科涉嫌在建案停工後介入協調復工事宜，未善盡監督責任，求處10年徒刑以上；楊文科則否認犯行，強調全案依法行政並主張無罪。

檢方另建請判刑江良淵12年、劉樹居5年6月、邱崇喆5年10月。歷經近2年的司法攻防，竹北「天坑案」今天下午4時將由新竹地院宣判，判決結果除牽動被告個人司法責任，也將成為外界關注焦點。

新竹地院審理竹北「天坑案」，全案歷經1年多審理，預計今天下午4時宣判。圖／聯合報系資料照片
新竹地院審理竹北「天坑案」，全案歷經1年多審理，預計今天下午4時宣判。圖／聯合報系資料照片

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